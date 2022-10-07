Жидкий азот позволил разогнать Intel Core i9-13900K до 8,2 ГГц

Центральные процессоры Intel семейства Raptor Lake начнут продаваться 20 октября. Компания Intel провела мероприятие, предшествующее началу продаж этих процессоров, и приглашённый на него энтузиаст с псевдонимом Splave смог разогнать флагманскую модель Core i9-13900K до 8,2 ГГц, используя для охлаждения резервуар с жидким азотом.

Напомним, что Core i9-13900K является 24-ядерным процессором с 32 потоками и максимальной частотой автоматического разгона в 5,8 ГГц. Чип обладает 16 энергоэффективными E-ядрами и восемью мощными P-ядрами. Одно из последних как раз и получилось разогнать до 8,2 ГГц, тогда как остальные работали на 5,7–6,3 ГГц. В эксперименте участвовала материнская плата ASRock Z790 Taichi, напряжение на процессоре было поднято до 1,824 В, а жидкий азот обеспечил охлаждение до минус 193 градусов по шкале Цельсия.

Указанную частоту можно считать только модельным рекордом, поскольку процессоры Intel Celeron D поколения Cedar Mill уже довольно давно покорили частоты 8,5 ГГц в аналогичных условиях, и такой результат позволил попасть в пятёрку лучших по версии HWBot. А абсолютным чемпионом по частоту является AMD FX-8370 с результатом 8,72 ГГц.

Так что достигнутая Core i9-13900K частота 8,2 ГГц не попадает даже в первую двадцатку абсолютного мирового рейтинга. Тем более, что на видео с мероприятия последней зафиксированной на снимке экрана частотой в CPU-Z стала отметка 8,0 ГГц, после чего система потеряла стабильность и ушла в «синий экран».

В сравнении с конкурирующим Ryzen 9 7950X частота Intel Core впечатляет, поскольку этот процессор AMD под жидким азотом смог разогнаться только до 7472 МГц, хотя и сохранял при этом активность не только шестнадцати ядер, но и тридцати двух потоков. В случае с Core i9-13900K многопоточность была отключена. С другой стороны, Core i9-12900KS, который может считаться самой быстрой моделью прошлого поколения, в начале прошлого месяца покорил рубеж 7600 МГц при активности 16 ядер и 24 потоков, поэтому дополнительные 600 МГц частоты в любом случае демонстрируют заметный прирост потенциала.