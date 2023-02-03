Apple сообщила о преодолении очередной отметки по числу пользователей её устройств: на сегодня по всему миру активны 2 млрд смартфонов iPhone, планшетов iPad и компьютеров Mac. Первый миллиард устройств электронный гигант взял в 2016 году, а в начале 2020 года их стало уже 1,5 млрд.

Двухмиллиардную отметку Apple преодолела довольно быстро — немногим более года назад компания сообщила об 1,85 млрд активных устройств, что стало возможным благодаря рекордным продажам продукции в 2021 году. Производителю удалось преодолеть проблемы с цепочками поставок, которые преследовали всю отрасль.

Об очередном достижении Apple сообщила в ходе квартального финансового отчёта, который, кстати, оказался отнюдь не радужным: продажи iPhone сократились более чем на 8 %, а сегмент Mac потерял почти 30 %. Но производитель не сдаётся. «За декабрьский квартал мы достигли важной вехи и с рады сообщить, что теперь у нас более 2 млрд активных устройств», — заявил глава Apple Тим Кук (Tim Cook).

Для сравнения, ещё в мае 2021 года Google отчиталась о 3 млрд активных устройств под управлением Android. Активными компания считает гаджеты с доступом к Play Маркету, а значит, реальное число используемых сейчас Android-устройств может быть ещё больше — многие китайские смартфоны работают только со своими магазинами приложений.