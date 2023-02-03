Microsoft рассказала, когда закроет Xbox 360 Marketplace, а потом взяла свои слова обратно

Пользователь Reddit под псевдонимом Gpro2005 обнаружил в разделе поддержки на официальном сайте Xbox упоминание о скором закрытии Xbox 360 Marketplace. Хоронить цифровой магазин, впрочем, оказалось рано.

Напомним, на днях Microsoft подтвердила, что 7 февраля удалит из Xbox 360 Marketplace целый ряд (от пары до двух сотен в зависимости от региона) игр и связанных с ними дополнений.

Как подметил Gpro2005, если в разделе поддержки на сайте Xbox попытаться найти упомянутую публикацию, то в превью материала отобразится предупреждение от Microsoft насчёт дальнейшей судьбы Xbox 360 Marketplace.

«Мы планируем закрыть Xbox 360 Marketplace на протяжении следующего года, поэтому призываем совершить все запланированные покупки игр или DLC c Xbox 360 до мая 2023 года», — гласило сообщение.

К настоящему моменту предупреждение уже удалили. По запросу портала The Verge ситуацию прокомментировали в самой Microsoft, а, точнее, менеджер Xbox по международному маркетингу продукции Бри Адамс (Bree Adams).

Адамс уверяет, что информация о скорой кончине цифрового магазина Xbox 360 не соответствует действительности: «Сообщение было опубликовано по ошибке, и мы можем подтвердить, что Xbox 360 Marketplace не закроется в мае 2023 года».

Microsoft в итоге отключать цифровой магазин своей уже классической консоли пока не собирается, в отличие от Nintendo: закрытие Nintendo eShop для Wii U и 3DS всё ещё намечено на 27 марта.