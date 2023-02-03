На аукцион выставили очередной нераспечатанный iPhone первого поколения — за него хотят выручить $50 тысяч

На одном из онлайн-аукционов появился очередной нераспечатанный iPhone, и его хозяйка может получить за него почти на два порядка больше, чем он стоил в 2007 году. Карен Грин (Karen Green) рассказала, что телефон ей подарили в год его выхода, но она его так и не открыла. А после успешных результатов аналогичного аукциона в минувшем октябре ей предложили его продать.

В прошлом октябре оригинальный нераспечатанный iPhone был продан за $39 340, и это несравненно дороже его первоначальной цены в $599. Аукционный дом, выставивший новый лот, говорит, что за него можно выручить «как минимум $50 000». Госпожа Грин рассказала, что ей подарили этот iPhone в 2007 году, но она была клиентом мобильного оператора Verizon, а первый iPhone в США поддерживал только сети AT&T. Тогда она его продавать не стала, а положила на полку, «обернув его парой шерстяных пижам для пущей сохранности».

На аукцион она его выставила, чтобы финансово помочь своему тату-салону: «Если бы я могла придержать телефон ещё лет 10, я бы, наверное, так и сделала. Единственная причина, по которой я этот телефон продаю, состоит в том, что мне нужно поддержать этот бизнес». Лот выставил дом LCG Auctions. Начальная цена составляет $2500, но выручить хотят не меньше $50 000 — до 19 февраля, когда закончатся торги, для этого будет достаточно времени.