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На аукцион выставили очередной нераспечатанный iPhone первого поколения — за него хотят выручить $50 тысяч

На одном из онлайн-аукционов появился очередной нераспечатанный iPhone, и его хозяйка может получить за него почти на два порядка больше, чем он стоил в 2007 году. Карен Грин (Karen Green) рассказала, что телефон ей подарили в год его выхода, но она его так и не открыла. А после успешных результатов аналогичного аукциона в минувшем октябре ей предложили его продать.

Источник изображения: 9to5mac.com

Источник изображения: 9to5mac.com

В прошлом октябре оригинальный нераспечатанный iPhone был продан за $39 340, и это несравненно дороже его первоначальной цены в $599. Аукционный дом, выставивший новый лот, говорит, что за него можно выручить «как минимум $50 000». Госпожа Грин рассказала, что ей подарили этот iPhone в 2007 году, но она была клиентом мобильного оператора Verizon, а первый iPhone в США поддерживал только сети AT&T. Тогда она его продавать не стала, а положила на полку, «обернув его парой шерстяных пижам для пущей сохранности».

На аукцион она его выставила, чтобы финансово помочь своему тату-салону: «Если бы я могла придержать телефон ещё лет 10, я бы, наверное, так и сделала. Единственная причина, по которой я этот телефон продаю, состоит в том, что мне нужно поддержать этот бизнес». Лот выставил дом LCG Auctions. Начальная цена составляет $2500, но выручить хотят не меньше $50 000 — до 19 февраля, когда закончатся торги, для этого будет достаточно времени.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: apple, iphone, аукцион
apple, iphone, аукцион
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