Американский издатель «с удовольствием» выкупит The Day Before у российских разработчиков

Сооснователь и гендиректор американского издательства TinyBuild Алекс Ничипорчик (Alex Nichiporchik) прокомментировал вчерашнюю демонстрацию ММО-шутера с элементами выживания в открытом мире The Day Before и выступил с неожиданным предложением к разработчикам.

Напомним, долгожданная 10-минутная геймплейная презентация The Day Before не произвела должного фурора среди зрителей (11 тыс. дизлайков на 7,3 тыс. лайков): весь хронометраж персонаж ролика в компании с напарником бегал по пустым локациям, прерываясь лишь на крафтинг, обыск шкафов и отстрел нескольких зомби.

Не впечатлён остался и Ничипорчик. По его словам, The Day Before всё больше кажется ненастоящей игрой: «Реального геймплея нет. Это не MMO». Глава TinyBuild также заявил, что «с удовольствием выкупит» права на проект у разработчиков/издателя и поможет сделать из него «полноценную MMO с PvP».

The Day Before — проект якутской студии Fntastic и издательства Mytona. Он привлёк внимание впечатляющими трейлерами в 2021 году и несколько месяцев даже возглавлял рейтинг самых желанных игр Steam, однако с течением времени начал вызывать у геймеров всё больше подозрений.

К моменту февральской демонстрации публично The Day Before не показывали больше года, подробностями разработки Fntastic не делилась, а за месяц до релиза вдруг объявила о 8-месячном переносе в связи со спором по торговой марке, из-за которого игру даже удалили из Steam.

Ничипорчик считает «всю эту историю по-настоящему странной» и прикрепил для контекста к своему сообщению видео блогера MathChief, в котором тот высказывает свои сомнения насчёт существования игры. Опубликованный Fntastic ролик, как один из разработчиков играет в The Day Before на ПК, не помог убедить сообщество.

В результате недавнего переноса релиз The Day Before ожидается 10 ноября 2023 года на PC. В разработке также находятся версии для PS5, Xbox Series X и S, но у них сроков премьеры пока нет. Примечательно, что изначально игру планировали выпустить ещё 21 июня 2022-го.