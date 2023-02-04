Учёные создали новую форму водяного льда — на Земле такого до сих пор не было

Группа британских учёных открыла существование такой формы льда, которая ещё не обнаруживалась. Этот лёд выглядит как мелкий порошок, но по своим свойствам и структуре больше похож на жидкую воду. На Земле нет естественных условий для образования подобных форм, но в космосе и на холодных лунах планет-гигантов его может быть в избытке. Изучение новой формы льда поможет продвинуться в понимании всех свойств воды, как основы биологической жизни и не только.

Науке известно 20 форм кристаллического льда и только две формы аморфного льда. В земных условиях повсеместно встречается обычный кристаллический лёд формы I h и, реже, две других формы кристаллического льда: один только в верхних слоях атмосферы (I с ), а другой в Антарктиде (XI). Две известные аморфные формы льда распространены в космических условиях, где недостаточно тепла для роста кристаллов и такой лёд по структуре напоминает жидкую воду, вот только одна аморфная форма льда имеет плотность ниже плотности воды (0,94 г/см3), а другая — выше (1,13 г/см3). Аморфный лёд с плотностью воды или стекловидная форма воды не был обнаружен, и это не позволяло учёным до конца понять некоторые загадочные состояния воды.

Учёные из Университетского колледжа Лондона и Кембриджского университета провели эксперимент, который лежал на поверхности, но почему-то не был поставлен. Они охладили обычный лёд в шаровой мельнице до температуры жидкого гелия и перемололи лёд до состояния порошка с практически полным разрушением кристаллической структуры. На выходе получился лёд с аморфной структурой, как у воды, и, что самое удивительное, плотность такого льда оказалась примерно такой же, как у воды — около 1.

Плотность и структура новой формы льда, которую назвали льдом средней плотности (MDA), была подтверждена спектральным, рентгеновским и другими методами. Также выяснилось, что при кристаллизации, которая запускается после определённого нагрева льда средней плотности, выделяется неожиданно много энергии. Учёные предположили, что благодаря такому свойству многокилометровые залежи подобного льда на ледяных лунах планет-гигантов являются источниками естественных тектонических процессов на этих небесных телах.

Один из авторов исследования сказал: «Существующие модели воды должны быть заново проверены. Они должны быть способны объяснить существование аморфного льда средней плотности. Это может стать отправной точкой для окончательного объяснения свойств жидкой воды».