Российское расследование дела REvil завершено — нет потерпевших и неизвестно, сколько украли

Следственный департамент МВД РФ завершил расследование уголовного дела группировки хакеров REvil, участников которой задержали в январе прошлого года после обращения американских спецслужб. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники. В итоге подозреваемым можно вменить в вину лишь два дистанционных хищения средств, причём совершённых в США неизвестно у кого и на какую сумму.

Адвокат одного из фигурантов дела Виктор Смилянец сообщил «Коммерсанту», что ни один из задержанных не признал ни причастность к группировке, ни свою вину. Обвинение в использовании вредоносных программ адвокат считает необоснованным, поскольку уголовную ответственность влечёт за собой использование приложений-вымогателей в корыстных целях, а не за их наличие на жёстком диске.

По словам адвоката, предъявленное его клиенту обвинение в незаконном обороте платёжных средств основано на «наборе из 24 16-значных чисел», найденном на сервере в Санкт-Петербурге. Как утверждает следствие, числа отражают номера банковских карт граждан США, дистанционно скопированные обвиняемыми. Вместе с тем не удалось установить ни имён владельцев карт, ни названия выпустивших их отделений иностранных банков. То есть, в деле отсутствуют потерпевшие. Более того, нет даже сведений о размере ущерба, нанесённого кому-то хакерской группой.

По версии следствия, жертвами хакеров были две гражданки США мексиканского происхождения — Отилия Певез (Otilia Pevez) и Отилия Сисньега Певез (Otilia Sisniega Pevez), с карточек которых хакеры якобы дистанционно сняли некую сумму, впоследствии потраченную на приобретение товаров в интернет-магазинах. Найти этих гражданок следствию не удалось.

Обещание предоставить доказательства возможной причастности хакеров к финансовым аферам в США Госдепартамент этой страны не выполнил, а в России обвиняемые, по данным следствия, никаких преступлений не совершали. Поэтому в итоге задержанным можно лишь предъявить обвинения в незаконном пользовании банковских карт и хранении вредоносной программы. Также не удалось выяснить и происхождение изъятой у обвиняемых наличности — 426 млн руб., $600 тыс. и €500 тыс.

По мнению источника, обвиняемые скорее являются клиентами хакерской группировки REvil, чем её участниками. На самом деле REvil не занимается кражей средств с счетов пользователей. Её бизнес заключается в разработке и продаже необходимого для совершения хакерских взломов ПО. С помощью платформы REvil можно дистанционно заразить вирусом компьютерные сети какой-либо компании, чтобы получить выкуп за их разблокировку.

Именно клиенты REvil совершили успешные кибератаки на Quanta Computer, JBS, фирму Colonial Pipeline и IT-компанию Kaseya.