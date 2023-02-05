Слухи: в 2024 году Apple выпустит iPhone Ultra, который будет стоить дороже iPhone Pro Max

По сообщениям сетевых источников, компания Apple рассматривает варианты увеличения стоимости флагманских моделей iPhone. Сообщается, что для этого производитель может выпустить модель Ultra, которая будет стоить ещё дороже, чем нынешний флагман Pro Max. Предполагается, что произойдёт это в 2024 году, когда на рынок выйдут iPhone 16.

Такого мнения придерживается эксперт по продукции Apple и журналист издания Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman). Появление более дорогой модели позволит повысить среднюю цену продажи iPhone, что соответствует интересам производителя. Он также ссылается на главу Apple Тима Кука (Tim Cook), который во время недавнего объявления финансовых результатов компании упомянул, что потребители готовы платить больше за лучший смартфон.

Отмечается, что Apple неуклонно увеличивает стоимость флагманских моделей iPhone, начиная с 2017 года, когда на рынок вышел iPhone X по цене в $999. В следующем году появилась модель с более крупным экраном, а с выходом iPhone 13 Pro появилась возможность купить iPhone с накопителем на 1 Тбайт. На данный момент флагманская модель iPhone 14 Pro Max в максимальной комплектации стоит $1599.

Финансовая отчётность Apple указывает на готовность потребителей тратить больше денег на iPhone 14 Pro и Pro Max, поскольку эти модели пользуются большей популярностью, по сравнению с более дешёвыми iPhone 14 и iPhone 14 Plus. Стоимость гипотетического iPhone Ultra, вероятно, начнётся выше цены базовой версии iPhone Pro Max, которая в настоящее время составляет $1099.

По мнению Гурмана, Apple могла бы просто переименовать модель Pro Max в Ultra и сделать её более дорогой. Однако он считает, что производитель выпустит отдельно модель Ultra и она станет новым флагманом среди смартфонов компании. Он отмечает, что на данном этапе неясно, какие функции могут выделить Ultra на фоне других моделей iPhone. Не исключено, что iPhone Ultra будет оснащаться ещё более крупным дисплеем, а также более продвинутой камерой и более производительным процессором. При этом он отмечает, что вряд ли модель Ultra станет складным смартфоном с гибким дисплеем, над которым, как предполагается, Apple уже какое-то время работает.