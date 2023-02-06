Samsung Galaxy S23 уже поступили в продажу в России — раньше, чем во всём мире

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на информацию одного из своих корреспондентов, в России уже появились в продаже флагманские смартфоны Galaxy S23, S23+ и S23 Ultra, представленные Samsung 1 февраля в Сан-Франциско. Примечательно, что до официального старта мировых продаж новых смартфонов остаётся чуть меньше двух недель.

По данным ТАСС, смартфоны появились в одном из салонов МТС, цена на новинки составляет от 75 тыс. рублей. Известно, что мировые продажи производитель обещал начать только 17 февраля текущего года.

Речь пока идёт об одном из московских салонов связи. Именно там обычный Galaxy S23 со 128 Гбайт памяти стоит 74 990 рублей, S23+ с 256 Гбайт — 87 990 рублей, а S23 Ultra со стилусом S Pen в комплекте, дисплеем на 6,8 дюйма и памятью 256 Гбайт — 109 990 рублей.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МТС, информация о начале продаж смартфонов подтвердилась. В сети «М.Видео-Эльдорадо» новинки пока доступны по предварительному заказу, предварительный заказ также можно оформить на сайтах «МегаФона», «Билайна» и даже авторизованного магазина Samsung Galaxystore, но сведения о сроках начала непосредственных продаж в этих сетях пока отсутствуют.