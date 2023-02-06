Nissan получит 15 % в капитале «электрического» подразделения Renault

По информации Reuters, автоконцерны Nissan Motor и Renault определились с изменениями в структуре капитала своего альянса, младшим членом которого также является Mitsubishi Motors. Японский автопроизводитель приобретёт 15 % акций подразделения Ampere, которое Renault недавно основала для проектирования и производства электромобилей и разработки программного обеспечения для них.

Как выясняется, Mitsubishi Motors тоже рассмотрит возможность инвестирования в капитал Ampere, хотя масштабы таких инвестиций пока не уточняются. Основанный 24 года назад альянс недавно решил изменить структуру акционерного капитала, в результате Renault согласилась снизить свою долю в капитале Nissan с нынешних 43 до 15 %. Французский автогигант передаст 28,4 % акций Nissan под управление трастового фонда, работающего в той же юрисдикции. Считается, что это позволит Nissan и Renault приблизиться к статусу равноправных партнёров в этом альянсе.

Партнёры получат больше свободы и смогут в следующие 15 лет принять участие в совместных проектах на рынках Европы, Латинской Америки и Индии, компании будут инвестировать в разработку необходимых электронных систем и компонентов, а также аккумуляторов с твердотельным электролитом. Renault при этом сохранит право продавать находящиеся под управлением траста акции Nissan по своему усмотрению, хотя японская компания и будет считаться приоритетным покупателем в случае рассмотрения таких сделок. Никаких обязательств по продаже этих акций по истечении какого-то срока у французской компании нет.

Если говорить о подразделении Ampere, то у него есть и другие инвесторы. Например, одним из них является разработчик полупроводниковых компонентов Qualcomm, союз с которым выгоден Renault с точки зрения доступа к передовой компонентной базе.