«Forspoken здорового человека»: инди-разработчик впечатлил игроков геймплеем боевика Jumun — Will on the Blade с открытым миром на Unreal Engine 5

Скрывающий имя независимый разработчик-одиночка впечатлил игроков первыми геймплейными кадрами своего фэнтезийного ролевого экшена с открытым миром под названием Jumun — Will on the Blade.

Анонимный создатель публикует отрывки из Jumun — Will on the Blade в микроблоге игры с момента открытия аккаунта в середине января. Новейший фрагмент датируется прошедшим воскресеньем, 5 февраля.

Короткие (по несколько секунд) ролики Jumun — Will on the Blade посвящены открытому миру и механике перемещения в духе Forspoken, огромным паукам, телепортации, сражению с рядовыми врагами, бегу по воде наперегонки с гигантской змеёй и так далее.

Судя по записям разработчика и его комментариям в Twitter, Jumun — Will on the Blade предложит стать мастером боевых искусств, включает элементы Souls-игр, поддерживает кооператив (в определённых локациях) и базируется на Unreal Engine 5.

Автор уверяет, что речь идёт о полноценной игре, а не техническом демо, однако примерную продолжительность прохождения назвать ввиду продолжающейся разработки в данный момент не может.

Блогер MaybeOne собрал геймплейные отрывки Jumun — Will on the Blade в один ролик (прикреплён выше). Геймеры остались впечатлены увиденным. Один зритель даже назвал игру «Forspoken здорового человека».

Jumun — Will on the Blade создаётся для PC (страница в Steam откроется скоро) и неназванных консолей. Сроков выхода у проекта пока нет, но разработчик не планирует тянуть с релизом.