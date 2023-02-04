Сегодня 06 февраля 2023
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Игры F Forspoken — не так уж плохо, а в чём-то ...
Игры
Самое интересное в новостях

Forspoken — не так уж плохо, а в чём-то даже хорошо. Рецензия

 
Forspoken ещё до релиза производила впечатление неказистой игры, которую Sony по неизвестной причине решила сделать своим консольным эксклюзивом. Но действительно ли она заслуживает той волны негатива, которая на неё обрушилась? Попробовали разобраться
⇣ Содержание
Жанр Ролевая игра, экшен
Издатель Square Enix
Разработчик Luminous Productions
Минимальные требования Процессор Intel Core i7-3770 3,7 ГГц / AMD Ryzen 5 1600 3,7 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 6 или 8 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 5500 XY, 150 Гбайт на накопителе
Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i7-8700K 3,7 ГГц / AMD Ryzen 5 3600 3,7 ГГц, 24 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 8 или 12 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 3070 / AMD Radeon RX 6700 XT
Дата выхода 24 января 2023 года
Возрастной ценз От 18 лет
Локализация Текст
Платформы PC, PlayStation 5
Официальный сайт

Играли на PlayStation 5

У Фрей, главной героини Forspoken, жизнь так себе. В младенчестве родители оставили её на улице, получить образование она так и не смогла, работу найти — тоже. Чтобы выживать, приходится нарушать закон, но денег всё равно не хватает — девушка едва сводит концы с концами в убогой квартире, где вместо кровати лежит грязный матрас. Что-то скопить ей всё же удалось, правда, сумка с деньгами сгорела в пожаре. К счастью, долго прозябать на улице не пришлось — вскоре она нашла волшебный наруч, который перенёс её в дивный новый мир.

Сирота в стране чудес

В японской культуре такое явление называется «исекай» — когда персонаж из нашей эпохи попадает в совершенно иную. Примерно как в сюжете «Алисы в Стране чудес» — по «случайному» совпадению это любимая книга Фрей. В Forspoken мы попадаем в регион Атия: местная аристократия заседает в Сенате и выносит полезные для себя решения, горожане снуют без дела, а «крестьяне» работают или отдыхают в отдельном районе.

Причёску менять нельзя (героиня сама это делает), а вот плащи, ожерелья и накладные ногти — можно. Всё это влияет на характеристики и силу протагонистки

Причёску менять нельзя (героиня сама это делает), а вот плащи, ожерелья и накладные ногти — можно. Всё это влияет на характеристики и силу протагонистки

Американка из другой эры в такое общество явно не вписывается, и сценаристы здорово показывают контраст между ней и всеми остальными. Она частенько ссылается на произведения из нашего мира и произносит известные нам шутки, но окружающие не всегда понимают, что она хочет сказать, — приходится иначе формулировать мысли. Современные матерные слова они тоже не знают, а Фрей любит ввернуть обсценную лексику. Такой юмор не надоедает — каждый раз с улыбкой слушаешь, как говорящий наруч или простые жители реагируют на реплики героини.

В то же время она не остаётся нью-йоркской уличной хулиганкой от начала и до конца игры. За развитием персонажа интересно наблюдать — если поначалу Фрей хочет поскорее вернуться в родной дом, то со временем всё больше проникается проблемами местных. Главная беда Атии — четыре могущественные владычицы-танты, из-за которых территории вокруг королевства покрыты ядовитым туманом. На Фрей туман никак не влияет, а вот остальных живых существ превращает в зомби — и людей, нападающих на каждого встречного, и животных. Так что лишь героиня способна добраться до тант и одолеть их, вернув Атии покой.

Впервые картника порадует качеством лишь спустя несколько часов

Впервые картинка порадует качеством лишь спустя несколько часов

Сюжет довольно клишированный, да и приёмы сценаристы используют избитые и прямолинейные — повествование редко может вызвать эмоции. Держится история на Фрей — таких нетипичных по характеру персонажей в фэнтезийных играх встречаешь очень редко, она быстро вызывает симпатию. Во многом это заслуга Эллы Балинска, убедительно озвучившей протагонистку, да и её словесные перепалки с наручем можно слушать бесконечно благодаря хорошему и уместному юмору.

Не самый выдающийся сценарий соседствует со скверной режиссурой — её топорность рельефно проступает уже в первые часы игры: скучная операторская работа, диалоги со статичными ракурсами, а в начале и в конце каждого ролика происходит уход в затемнение, который начинает раздражать почти сразу. Нельзя привыкнуть и к тому, что после каждого диалога героиня стоит как вкопанная несколько секунд, — наклоняешь стик вперёд и ждёшь, когда тебе позволят двигаться.

Кошек в Атии и за её пределами очень много — разработчики знают, как задобрить аудиторию

Кошек в Атии и за её пределами очень много — разработчики знают, как задобрить аудиторию

#Бежать без оглядки

А вот в открытом мире это происходит заметно реже. Довольно быстро Фрей обучается так называемому волшебному паркуру — она может ускоряться, далеко прыгать, бегать по стенам, а также падать с большой высоты и не получать урон, если у неё остался хоть малейший запас выносливости. Со временем появляется больше опций, примерно как в метроидваниях: и хлыст, которым можно хвататься за камни, чтобы выше забираться, и возможность кататься по воде. К концу игры чувствуешь себя Соником, преодолевающим огромные расстояния за считаные секунды, — рекомендую включить в настройках автоподбор ресурсов, чтобы ради них не приходилось останавливаться.

Локации просторные, но путешествие от одной точки к другой не утомляет, несмотря на большие расстояния. Вдобавок время от времени натыкаешься на развлечения: то сильного монстра встретишь, то найдёшь монумент, дарующий бонус к характеристикам или запускающий испытание на время. К карте обращаешься очень редко — пока бежишь к следующей сюжетной локации, игра предупреждает о ценных объектах по пути. А ещё тут полно сундуков с ресурсами, которые отмечены на карте, но и без карты их находишь без труда — просто используя способности героини и исследуя локации самостоятельно. Содержимое ларцов не то чтобы необходимо, но всё равно служит приятной наградой.

А ещё здесь можно почувствовать себя Человеком-пауком

Самое большое разочарование, связанное с открытым миром, — это «данжи», подземелья, в которых можно найти новую экипировку. Они абсолютно одинаковые: несколько связанных коридорами комнат, где вы побеждаете всех противников и двигаетесь дальше. Ни загадок, как в какой-нибудь «Зельде», ни интересных механик, как в Immortals Fenyx Rising, — просто со всеми дерётесь, а в конце встречаете босса, который представляет собой увеличенную версию рядового противника. Как будто всё это лепили в последний момент.

#Мастер магии, но без меча

Драться не надоедает — боевая система, если использовать возможности с умом, награждает за активное переключение способностей и всегда выглядит зрелищно. Обычно в играх за магов приходится мириться с восстановлением умений, нехваткой маны и прочими геймплейными усложнениями — здесь же вам сразу позволяют либо кидаться заряженными камнями, либо стрелять ими как из автомата, и при этом нет никаких таймеров. Со временем героиня разучивает новые заклинания, среди которых есть и те, которые подойдут любителям ближнего боя.

Побеждать одним взмахом целые группы врагов никогда не надоедает

Со вспомогательной магией всё чуточку сложнее — приёмы, которые позволяют замедлять врагов или создавать объекты, помогающие в бою, после использования доступны не сразу. Но если активно наносить урон атакующей магией, то и вспомогательная будет быстрее восстанавливаться. Да и чем активнее покупаешь в древе прокачки новые способности, тем меньше времени тратишь впустую — пока неактивно одно заклинание, можешь переключиться на другое, у которого таймера нет. Ну и без абсолютных умений не обошлось — «ульты» не запредельно сокрушительны, но могут сильно ранить оппонента или сорвать готовящуюся атаку.

У всех противников есть слабость к тому или иному типу магии, так что по возможности стараешься на лету подбирать тактику против каждого оппонента, тем более браслет способен сканировать врагов и тем самым давать подсказки. Плюс паркур тоже стоит активно использовать в сражениях — если атаковать во время быстрого бега, приёмы меняются. Занимаешься всем этим не только ради красоты боёв, но и чтобы получить больше очков — в конце каждой драки выставляют оценку, которая растёт с каждым уникальным приёмом и при эффективном использовании всех возможностей. Хорошо себя показываете — можете скорее накопить очки для покупки нового навыка.

Жалеть животных не приходится — всё равно их уже не спасти

Жалеть животных не приходится — всё равно их уже не спасти

Пускай «боёвка» не идеальная (фокусировка на цели почему-то постоянно сбивается), она довольно быстро начинает нравиться, а с появлением новых школ магии увлекает всё больше — наблюдать за буйством спецэффектов не наскучивает. А вот за пределами сражений графика в Forspoken не совсем тянет на обещанный «некстген» — пускай некоторые локации выглядят завораживающе, всё портит кошмарное освещение, а Атия с её повсеместными блеклыми текстурами и вовсе похожа на город из малобюджетной jRPG. Лицевая анимация тоже не впечатляет, да и в целом с анимациями бывают проблемы — о некоторых действиях главной героини (особенно в побочных заданиях) сообщают текстом, не показывая их.

***

Forspoken лучше всего описать словом «неказистая». Её трудно назвать плохой, да и обрушившейся на неё ещё до релиза волны негатива она не заслуживала. Разработчикам не хватило то ли опыта, то ли времени или бюджета — намерения явно были благими, а амбиции большими, но получилось не всё. Вряд ли игра будет достаточно успешной, чтобы Square Enix задумалась о сиквеле, но есть ощущение, что спустя несколько лет о Forspoken будут вспоминать только хорошее — с играми этого издателя подобное происходило уже не один раз.

Достоинства:

  • забавный контраст между гостьей из другого мира и обитателями королевства;
  • хороший юмор — особенно смешно слушать диалоги главной героини с говорящим наручем;
  • передвигаться на высокой скорости по открытому миру весело благодаря бегу по стенам, высоким прыжкам и другим возможностям;
  • зрелищная боевая система, предлагающая всё больше возможностей по мере прохождения.

Недостатки:

  • затемнения, сопровождающие каждый диалог, быстро начинают утомлять, равно как неподвижность персонажа после каждого ролика;
  • однообразные подземелья в открытом мире;
  • не самый оригинальный сюжет;
  • графика не впечатляет так, как хотелось бы.

Графика

Основная нагрузка на видеокарту должна происходить во время боёв — зрелищные спецэффекты действительно выглядят здорово. Но в остальные моменты игра едва ли тянет на «некстген». Есть подозрение, что стоит только исправить освещение, и она станет выглядеть значительно лучше.

Звук

Музыка не самая примечательная, зато озвучены персонажи отлично — а лучше всех справилась исполнительница роли Фрей.

Одиночная игра

Экшен с элементами ролевой игры, начало которого легко может отпугнуть часть аудитории — там недостатки слишком сильно бросаются в глаза. Но если перетерпеть вступление, игра начинает всё больше нравиться.

Оценочное время прохождения

Около 13 часов на основной сюжет с параллельным исследованием открытого мира. Потом можно потратить ещё пару вечеров на полную зачистку.

Коллективная игра

Не предусмотрена.

Общее впечатление

Неказистая, но и неплохая игра, которой отчаянно не хватает полировки. Пусть не со всеми недостатками удаётся смириться, в конечном итоге Forspoken оставляет приятное впечатление — даже жаль, что продолжение с исправленными ошибками мы уже вряд ли увидим.

Оценка: 7,0/10

Подробнее о системе оценок

Forspoken
Forspoken_review_1.jpg
Смотреть все изображения (16)
Forspoken_review_2.jpg
Forspoken_review_3.jpg
Forspoken_review_4.jpg
Forspoken_review_5.jpg
Forspoken_review_6.jpg
Forspoken_review_7.jpg
Forspoken_review_8.jpg
Forspoken_review_9.jpg
Forspoken_review_10.jpg
Forspoken_review_11.jpg
Forspoken_review_12.jpg
Forspoken_review_13.jpg
Forspoken_review_14.jpg
Forspoken_review_15.jpg
Forspoken_review_16.jpg
Смотреть все
изображения (16)

Видео:

 
 
⇣ Содержание
Если Вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Не так быстро: DirectStorage может снизить производительность Forspoken на 10 %
«Моргнёшь и всё пропустишь»: игроков поразила скорость загрузки Forspoken на ПК с технологией DirectStorage
NVIDIA выпустила драйвер GeForce Game Ready 528.24 WHQL с поддержкой ремейка Dead Space и Forspoken c DLSS
Gamesblender № 599: «безнадежная» GTA, кооп-шутер по «Звездному десанту» и далекий ремейк «Ведьмака»
Warhammer 40,000: Darktide — существует лишь Император. Рецензия
Goat Simulator 3 — козапокалипсис сегодня. Рецензия
Теги: forspoken, игра, рецензия
forspoken, игра, рецензия
⇣ Комментарии
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Игровой ноутбук XPG Xenia 15 KC на Intel Core i7-11800H и NVIDIA GeForce RTX 3070 28
Обзор ИБП Ippon Smart Power Pro II 2200: мощный бесперебойник с AVR 12
Лучшие игры 2022 года по версии читателей и редакции 8
Умные помощники: обзор онлайновых AI-сервисов для обработки изображений 2

© 1997-2023 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Партию мультитулов для хакеров Flipper Zero на $200 тыс. задержала таможня Германии и уничтожит её
Учёные создали транзисторы из воды — они откроют путь к процессорам с частотой больше 1 ТГц
«Выглядит очень впечатляюще»: энтузиасты добавили трассировку лучей в Half-Life 2 и Max Payne с помощью файлов Portal with RTX
Попытка запуска первой в мире метановой орбитальной ракеты «Чжуцюэ-2» Китаем потерпела неудачу, потеряно 14 спутников
Глава Binance заявил, что ситуация с выводом средств стабилизировалась, но предрёк платформе «ухабистое» будущее
Новая статья: Самые ожидаемые игры 2023 года 4 ч.
Скидка 30 % на оплату госпошлин через портал «Госуслуги» отменена с 1 января 13 ч.
«Спортмастер» подтвердил утечку данных клиентов 20 ч.
Новая статья: Лучшие игры 2022 года по версии читателей и редакции 02-01 02:22
Новая статья: Gamesblender № 603: 10 лучших игр 2022 года 02-01 00:22
На Twitter снова подали в суд — теперь за неоплату офиса в Сан-Франциско 01-01 19:30
Власти отказались финансово поддерживать российские заменители TikTok и Instagram 31-12 11:22
Fidelity более чем вдвое снизила оценку своей доли в Twitter 31-12 11:20
Бывший глава криптобиржи FTX не собирается признавать себя виновным в мошенничестве 31-12 11:04
TikTok улучшил механизм обнаружения потенциально вредного контента 31-12 10:26
Zotac выпустит видеокарту GeForce RTX 4070 Ti с частотой до 2,7 ГГц и TDP 366 Вт 10 ч.
Samsung представила защищённый ноутбук Galaxy Book 2 Go на базе процессора Snapdragon 7c+ Gen 3 11 ч.
На сайте ELSA появилась страница, посвящённая GeForce RTX 4070 Ti 12 ч.
Смартфон Realme C55 получит аккумулятор ёмкостью 4880 мА·ч и поддержку быстрой зарядки 33 Вт 15 ч.
Для Denso сотрудничество с TSMC является частью стратегии по снижению зависимости от Китая 20 ч.
Hyundai намеревается наладить в Саудовской Аравии сборку электромобилей 20 ч.
Источником проблем у эталонных Radeon RX 7900 XT и XTX может оказаться испарительная камера 01-01 18:31
Обсуждение условий сделки по выкупу акций Toshiba продолжится в январе 01-01 09:53
Tesla на два последних дня прошлого года распространила скидки на Model S и Model X 01-01 09:00
Новая статья: Главные события 2022 года, которые запомнятся надолго 01-01 00:22