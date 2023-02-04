Forspoken — не так уж плохо, а в чём-то даже хорошо. Рецензия

Жанр Ролевая игра, экшен Издатель Square Enix Разработчик Luminous Productions Минимальные требования Процессор Intel Core i7-3770 3,7 ГГц / AMD Ryzen 5 1600 3,7 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 6 или 8 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 5500 XY, 150 Гбайт на накопителе Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i7-8700K 3,7 ГГц / AMD Ryzen 5 3600 3,7 ГГц, 24 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 8 или 12 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 3070 / AMD Radeon RX 6700 XT Дата выхода 24 января 2023 года Возрастной ценз От 18 лет Локализация Текст Платформы PC, PlayStation 5 Официальный сайт

Играли на PlayStation 5

У Фрей, главной героини Forspoken, жизнь так себе. В младенчестве родители оставили её на улице, получить образование она так и не смогла, работу найти — тоже. Чтобы выживать, приходится нарушать закон, но денег всё равно не хватает — девушка едва сводит концы с концами в убогой квартире, где вместо кровати лежит грязный матрас. Что-то скопить ей всё же удалось, правда, сумка с деньгами сгорела в пожаре. К счастью, долго прозябать на улице не пришлось — вскоре она нашла волшебный наруч, который перенёс её в дивный новый мир.

Сирота в стране чудес

В японской культуре такое явление называется «исекай» — когда персонаж из нашей эпохи попадает в совершенно иную. Примерно как в сюжете «Алисы в Стране чудес» — по «случайному» совпадению это любимая книга Фрей. В Forspoken мы попадаем в регион Атия: местная аристократия заседает в Сенате и выносит полезные для себя решения, горожане снуют без дела, а «крестьяне» работают или отдыхают в отдельном районе.

Американка из другой эры в такое общество явно не вписывается, и сценаристы здорово показывают контраст между ней и всеми остальными. Она частенько ссылается на произведения из нашего мира и произносит известные нам шутки, но окружающие не всегда понимают, что она хочет сказать, — приходится иначе формулировать мысли. Современные матерные слова они тоже не знают, а Фрей любит ввернуть обсценную лексику. Такой юмор не надоедает — каждый раз с улыбкой слушаешь, как говорящий наруч или простые жители реагируют на реплики героини.

В то же время она не остаётся нью-йоркской уличной хулиганкой от начала и до конца игры. За развитием персонажа интересно наблюдать — если поначалу Фрей хочет поскорее вернуться в родной дом, то со временем всё больше проникается проблемами местных. Главная беда Атии — четыре могущественные владычицы-танты, из-за которых территории вокруг королевства покрыты ядовитым туманом. На Фрей туман никак не влияет, а вот остальных живых существ превращает в зомби — и людей, нападающих на каждого встречного, и животных. Так что лишь героиня способна добраться до тант и одолеть их, вернув Атии покой.

Сюжет довольно клишированный, да и приёмы сценаристы используют избитые и прямолинейные — повествование редко может вызвать эмоции. Держится история на Фрей — таких нетипичных по характеру персонажей в фэнтезийных играх встречаешь очень редко, она быстро вызывает симпатию. Во многом это заслуга Эллы Балинска, убедительно озвучившей протагонистку, да и её словесные перепалки с наручем можно слушать бесконечно благодаря хорошему и уместному юмору.

Не самый выдающийся сценарий соседствует со скверной режиссурой — её топорность рельефно проступает уже в первые часы игры: скучная операторская работа, диалоги со статичными ракурсами, а в начале и в конце каждого ролика происходит уход в затемнение, который начинает раздражать почти сразу. Нельзя привыкнуть и к тому, что после каждого диалога героиня стоит как вкопанная несколько секунд, — наклоняешь стик вперёд и ждёшь, когда тебе позволят двигаться.

⇡#Бежать без оглядки

А вот в открытом мире это происходит заметно реже. Довольно быстро Фрей обучается так называемому волшебному паркуру — она может ускоряться, далеко прыгать, бегать по стенам, а также падать с большой высоты и не получать урон, если у неё остался хоть малейший запас выносливости. Со временем появляется больше опций, примерно как в метроидваниях: и хлыст, которым можно хвататься за камни, чтобы выше забираться, и возможность кататься по воде. К концу игры чувствуешь себя Соником, преодолевающим огромные расстояния за считаные секунды, — рекомендую включить в настройках автоподбор ресурсов, чтобы ради них не приходилось останавливаться.

Локации просторные, но путешествие от одной точки к другой не утомляет, несмотря на большие расстояния. Вдобавок время от времени натыкаешься на развлечения: то сильного монстра встретишь, то найдёшь монумент, дарующий бонус к характеристикам или запускающий испытание на время. К карте обращаешься очень редко — пока бежишь к следующей сюжетной локации, игра предупреждает о ценных объектах по пути. А ещё тут полно сундуков с ресурсами, которые отмечены на карте, но и без карты их находишь без труда — просто используя способности героини и исследуя локации самостоятельно. Содержимое ларцов не то чтобы необходимо, но всё равно служит приятной наградой.

Самое большое разочарование, связанное с открытым миром, — это «данжи», подземелья, в которых можно найти новую экипировку. Они абсолютно одинаковые: несколько связанных коридорами комнат, где вы побеждаете всех противников и двигаетесь дальше. Ни загадок, как в какой-нибудь «Зельде», ни интересных механик, как в Immortals Fenyx Rising, — просто со всеми дерётесь, а в конце встречаете босса, который представляет собой увеличенную версию рядового противника. Как будто всё это лепили в последний момент.

⇡#Мастер магии, но без меча

Драться не надоедает — боевая система, если использовать возможности с умом, награждает за активное переключение способностей и всегда выглядит зрелищно. Обычно в играх за магов приходится мириться с восстановлением умений, нехваткой маны и прочими геймплейными усложнениями — здесь же вам сразу позволяют либо кидаться заряженными камнями, либо стрелять ими как из автомата, и при этом нет никаких таймеров. Со временем героиня разучивает новые заклинания, среди которых есть и те, которые подойдут любителям ближнего боя.

Со вспомогательной магией всё чуточку сложнее — приёмы, которые позволяют замедлять врагов или создавать объекты, помогающие в бою, после использования доступны не сразу. Но если активно наносить урон атакующей магией, то и вспомогательная будет быстрее восстанавливаться. Да и чем активнее покупаешь в древе прокачки новые способности, тем меньше времени тратишь впустую — пока неактивно одно заклинание, можешь переключиться на другое, у которого таймера нет. Ну и без абсолютных умений не обошлось — «ульты» не запредельно сокрушительны, но могут сильно ранить оппонента или сорвать готовящуюся атаку.

У всех противников есть слабость к тому или иному типу магии, так что по возможности стараешься на лету подбирать тактику против каждого оппонента, тем более браслет способен сканировать врагов и тем самым давать подсказки. Плюс паркур тоже стоит активно использовать в сражениях — если атаковать во время быстрого бега, приёмы меняются. Занимаешься всем этим не только ради красоты боёв, но и чтобы получить больше очков — в конце каждой драки выставляют оценку, которая растёт с каждым уникальным приёмом и при эффективном использовании всех возможностей. Хорошо себя показываете — можете скорее накопить очки для покупки нового навыка.

Пускай «боёвка» не идеальная (фокусировка на цели почему-то постоянно сбивается), она довольно быстро начинает нравиться, а с появлением новых школ магии увлекает всё больше — наблюдать за буйством спецэффектов не наскучивает. А вот за пределами сражений графика в Forspoken не совсем тянет на обещанный «некстген» — пускай некоторые локации выглядят завораживающе, всё портит кошмарное освещение, а Атия с её повсеместными блеклыми текстурами и вовсе похожа на город из малобюджетной jRPG. Лицевая анимация тоже не впечатляет, да и в целом с анимациями бывают проблемы — о некоторых действиях главной героини (особенно в побочных заданиях) сообщают текстом, не показывая их.

***

Forspoken лучше всего описать словом «неказистая». Её трудно назвать плохой, да и обрушившейся на неё ещё до релиза волны негатива она не заслуживала. Разработчикам не хватило то ли опыта, то ли времени или бюджета — намерения явно были благими, а амбиции большими, но получилось не всё. Вряд ли игра будет достаточно успешной, чтобы Square Enix задумалась о сиквеле, но есть ощущение, что спустя несколько лет о Forspoken будут вспоминать только хорошее — с играми этого издателя подобное происходило уже не один раз.

Достоинства:

забавный контраст между гостьей из другого мира и обитателями королевства;

хороший юмор — особенно смешно слушать диалоги главной героини с говорящим наручем;

передвигаться на высокой скорости по открытому миру весело благодаря бегу по стенам, высоким прыжкам и другим возможностям;

зрелищная боевая система, предлагающая всё больше возможностей по мере прохождения.

Недостатки:

затемнения, сопровождающие каждый диалог, быстро начинают утомлять, равно как неподвижность персонажа после каждого ролика;

однообразные подземелья в открытом мире;

не самый оригинальный сюжет;

графика не впечатляет так, как хотелось бы.

Графика Основная нагрузка на видеокарту должна происходить во время боёв — зрелищные спецэффекты действительно выглядят здорово. Но в остальные моменты игра едва ли тянет на «некстген». Есть подозрение, что стоит только исправить освещение, и она станет выглядеть значительно лучше. Звук Музыка не самая примечательная, зато озвучены персонажи отлично — а лучше всех справилась исполнительница роли Фрей. Одиночная игра Экшен с элементами ролевой игры, начало которого легко может отпугнуть часть аудитории — там недостатки слишком сильно бросаются в глаза. Но если перетерпеть вступление, игра начинает всё больше нравиться. Оценочное время прохождения Около 13 часов на основной сюжет с параллельным исследованием открытого мира. Потом можно потратить ещё пару вечеров на полную зачистку. Коллективная игра Не предусмотрена. Общее впечатление Неказистая, но и неплохая игра, которой отчаянно не хватает полировки. Пусть не со всеми недостатками удаётся смириться, в конечном итоге Forspoken оставляет приятное впечатление — даже жаль, что продолжение с исправленными ошибками мы уже вряд ли увидим.

Оценка: 7,0/10

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