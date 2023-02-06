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Ошибка в Windows 10 «заставляет» пользователей покупать Microsoft 365

Некоторые пользователи Windows 10 обратили внимание на появление полноэкранного рекламного окна с предложением подписаться на облачный сервис Microsoft 365. Сама реклама не является чем-то новым, но проблема заключается в том, что из-за бага окно нельзя закрыть. Если пользователь нажимает на кнопку отмены регистрации, то перед ним появляется форма ввода данных банковской карты, с которой будет сниматься плата за Microsoft 365.

Источник изображения: Microsoft

Источник изображения: Microsoft

Microsoft периодически использует свою операционную систему для продвижения других продуктов, таких как OneDrive и Microsoft 365. Разработчики объясняют такой подход желанием сделать «Windows ещё лучше», помогая пользователям открывать для себя новые возможности. В дополнение к этому софтверный гигант подталкивает пользователей к синхронизации своих Android-смартфонов с Windows и использованию учётных записей Microsoft.

По данным источника, Microsoft выпустила Windows 10 (22H2) с недокументированной ошибкой, из-за которой некоторые пользователи не могут закрыть окно с рекламой сервиса Microsoft 365. В нижней части этого окна имеются кнопки «Попробовать бесплатно» и «Нет, спасибо». При нажатии на кнопку «Нет, спасибо» реклама должна закрываться, открывая доступ к рабочему столу, но этого не происходит. Вместе этого перед пользователем появляется форма для введения данных банковской карты, с которой в дальнейшем будут списываться средства для оплаты подписки на Microsoft 365.

Источник изображения: Reddit

Источник изображения: Reddit

В это же время нажатие кнопки «Попробовать бесплатно» позволяет закрыть окно. Очевидно, что в результате ошибки были перепутаны кнопки и соответствующие им функции, что ставит пользователей в затруднительное положение. Официальные представители Microsoft пока никак не комментируют данный вопрос. Вероятнее всего, ошибка, из-за которой пользователи не могут закрыть рекламное окно Microsoft 365, будет исправлена позднее.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
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Рубрики: Новости Software, Операционные системы,
Теги: windows 10, microsoft, реклама, баг
windows 10, microsoft, реклама, баг
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