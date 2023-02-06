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«Сбер» раздаст клиентам 100 тыс. стикеров SberPay для бесконтактной оплаты

«Сбер» выпустил платёжные стикеры SberPay, которые возвращают возможность бесконтактной оплаты на смартфоны. Наклейки уже доступны для заказа владельцам дебетовых карт СберКарт «Мир». Отмечается, что с помощью стикера можно получить до 30 % кэшбэка бонусами в сервисе «СберСпасибо».

Источник изображения: «Сбер»

Источник изображения: «Сбер»

Для заказа стикера SberPay предлагается воспользоваться сервисом «Сбербанк онлайн», а получить его можно в любом офисе банка или через доставку курьером по Москве и Санкт-Петербургу. В рамках начатого тестирования банк намерен раздать клиентам бесплатно 100 тыс. стикеров SberPay.

Сам же платёжный стикер представляет собой наклейку с NFC-чипом, которую можно разместить на чехле или корпусе смартфона для проведения бесконтактных платежей в любых терминалах, которые принимают оплату бесконтактным способом. Стикер также позволяет снимать наличные средства через банкоматы с поддержкой функции бесконтактного снятия.

В первую очередь такие наклейки рассчитаны на клиентом «Сбера» со смартфонами iPhone, поскольку для них стикер SberPay — это фактически единственный способ проведения бесконтактных платежей после того, как из России ушёл сервис Apple Pay. Смартфоны на базе Android могут использовать для проведения бесконтактных платежей системы Mir Pay и SberPay через соответствующие приложения и встроенные NFC-модули.

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Рубрики: Новости Hardware, комментарии последних событий,
Теги: sberpay, платежи, россия
sberpay, платежи, россия
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