У «Яндекса» произошёл сбой во всех сервисах

Различные страницы сервисом «Яндекса» стали работать с перебоями или вовсе перестали открываться у некоторых пользователей в России и других странах. Также проблемы наблюдаются у платформы «Дзен» — она перестала открываться как минимум у части пользователей. Об этом сообщают как различные источники, так и подтверждают сотрудники 3DNews.

По состоянию на 17:40 по московскому времени, главная страница «Яндекса» (ya.ru), а также ряда его сервисов, включая «Маркет» (market.yandex.ru), «Карты», «Музыка» и других, открываются либо очень медленно, либо не с первого раза. Проблема наблюдается при попытках открыть страницы с мобильных устройств и настольных компьютеров. А у отдельных пользователей и вовсе данные страницы отказываются загружаться. Также у многих пользователей не открывается ни один из разделов платформы «Дзен» по адресу dzen.ru.

Специалисты «Яндекса» уже работают над устранением проблем. Например, в Telegram-канале «Яндекс Музыки» сообщается следующее: «К сожалению, "Яндекс Музыка" и другие наши сервисы сейчас работают нестабильно. Уже подняли все службы и побежали разбираться. Обязательно вернёмся с хорошими новостями как можно скорее!»

В пресс-службе «Яндекса» изданию «Ведомости» дали следующий комментарий: «У ряда пользователей возникают временные трудности с доступом к некоторым сервисам Яндекса. Наши специалисты работают над устранением сложностей». О причинах сбоев пока ничего не сообщается.

А вот в пресс-службе VK, которой после прошлогодней сделки с «Яндексом» принадлежит «Дзен», сообщили что платформа работает в штатом режиме.

Напомним, что после перехода под управление VK сервисы «Дзен» и «Новости» стали доступны на едином портале dzen.ru совместно с другими службами, а также поисковой строкой «Яндекса». При этом с адреса yandex.ru начала работать переадресация на dzen.ru, а главной страницей самого «Яндекса» стала ya.ru.