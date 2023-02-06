Samsung запустила предзаказы на свой первый игровой OLED-монитор Odyssey OLED G8 за $1500

Samsung начала принимать предварительные заказы на свой первый игровой OLED-монитор — 34-дюймовую модель Odyssey OLED G8 со встроенным хабом потоковой трансляции, который позволяет играть и вести стрим без необходимости подключения ПК или консоли. Это первый игровой монитор компании с дисплеем на органических светодиодах с квантовыми точками (QD-OLED). За новинку просят 1499 долларов США, а поставки стартуют 23 февраля.

Samsung впервые представила Odyssey OLED G8 на выставке IFA 2022. Применённая технология QD-OLED должна обеспечить улучшение цветовой насыщенности и яркости, что уже продемонстрировал игровой монитор Alienware QD-OLED с аналогичными характеристиками.

Как и монитор Alienware, дисплей Samsung имеет небольшую кривизну 1800R, разрешение 3440 x 1440 точек и высокую частоту обновления 175 Гц. Время отклика заявлено всего в 0,03 мс. Заявлено соответствие спецификациям True Black 400, что значит, что монитор обеспечивает пиковую яркость до 400 кд/м². Правда журналисты ранее уже выяснили, что максимальная яркость монитора Alienware при отображении полностью белого экрана находится на уровне 280 кд/м² и вполне возможно, что Odyssey OLED G8 не сможет показать результат лучше.

Важной особенностью монитора Samsung Odyssey OLED G8 является возможность играть в игры без подключённой консоли или ПК, так как он обладает функцией Samsung Gaming Hub, которая обеспечивает доступ к облачным игровым сервисам, включая NVIDIA GeForce Now, Xbox Game Pass и Amazon Luna (в США) прямо с монитора. Также поддерживается потоковая передача контента с Amazon Prime Video, Netflix, Twitch, YouTube TV и других стриминговых сервисов.

Другие полезные функции включают в себя встроенное приложение SmartThings, которое позволяет отслеживать подключённые устройства Интернета вещей (IoT) и управлять ими. Монитор оборудован разъёмами Mini DisplayPort, HDMI и USB-C. Он также располагает системой Core Lighting Plus на задней панели монитора для подсветки пространства за устройством цветами, соответствующими изображению на экране. Также имеется поддержка технологий HDR10+ и AMD FreeSync Premium.

Для тех, кому 34-дюймовый дисплей недостаточно велик, Samsung готовит обновлённую модель своего 49-дюймового игрового монитора Odyssey G9 с новым дисплеем на органических светодиодах с квантовыми точками. Эта модель должна появиться «позже в этом году».