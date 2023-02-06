Сегодня 07 февраля 2023
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Samsung запустила предзаказы на свой пер...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Samsung запустила предзаказы на свой первый игровой OLED-монитор Odyssey OLED G8 за $1500

Samsung начала принимать предварительные заказы на свой первый игровой OLED-монитор — 34-дюймовую модель Odyssey OLED G8 со встроенным хабом потоковой трансляции, который позволяет играть и вести стрим без необходимости подключения ПК или консоли. Это первый игровой монитор компании с дисплеем на органических светодиодах с квантовыми точками (QD-OLED). За новинку просят 1499 долларов США, а поставки стартуют 23 февраля.

Источник изображений: Samsung

Источник изображений: Samsung

Samsung впервые представила Odyssey OLED G8 на выставке IFA 2022. Применённая технология QD-OLED должна обеспечить улучшение цветовой насыщенности и яркости, что уже продемонстрировал игровой монитор Alienware QD-OLED с аналогичными характеристиками.

Как и монитор Alienware, дисплей Samsung имеет небольшую кривизну 1800R, разрешение 3440 x 1440 точек и высокую частоту обновления 175 Гц. Время отклика заявлено всего в 0,03 мс. Заявлено соответствие спецификациям True Black 400, что значит, что монитор обеспечивает пиковую яркость до 400 кд/м². Правда журналисты ранее уже выяснили, что максимальная яркость монитора Alienware при отображении полностью белого экрана находится на уровне 280 кд/м² и вполне возможно, что Odyssey OLED G8 не сможет показать результат лучше.

Важной особенностью монитора Samsung Odyssey OLED G8 является возможность играть в игры без подключённой консоли или ПК, так как он обладает функцией Samsung Gaming Hub, которая обеспечивает доступ к облачным игровым сервисам, включая NVIDIA GeForce Now, Xbox Game Pass и Amazon Luna (в США) прямо с монитора. Также поддерживается потоковая передача контента с Amazon Prime Video, Netflix, Twitch, YouTube TV и других стриминговых сервисов.

Другие полезные функции включают в себя встроенное приложение SmartThings, которое позволяет отслеживать подключённые устройства Интернета вещей (IoT) и управлять ими. Монитор оборудован разъёмами Mini DisplayPort, HDMI и USB-C. Он также располагает системой Core Lighting Plus на задней панели монитора для подсветки пространства за устройством цветами, соответствующими изображению на экране. Также имеется поддержка технологий HDR10+ и AMD FreeSync Premium.

Для тех, кому 34-дюймовый дисплей недостаточно велик, Samsung готовит обновлённую модель своего 49-дюймового игрового монитора Odyssey G9 с новым дисплеем на органических светодиодах с квантовыми точками. Эта модель должна появиться «позже в этом году».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Samsung представила 43-дюймовый игровой смарт-монитор Odyssey Neo G7 с подсветкой Mini-LED и модулем Wi-Fi
Samsung представила 57-дюймовый монитор Odyssey Neo G9 — первый в мире с разрешением Dual UHD
34-дюймовый изогнутый монитор Samsung Odyssey OLED G8 (G85SB) со временем отклика 0,1 мс доступен для предзаказа по цене £1299
BOE показала 110-дюймовый 3D-дисплей с разрешением 8K — для него не нужны 3D-очки
Intel решилась на сокращение зарплат руководства, генеральный директор потеряет 25 %
Тяговый луч из Star Trek стал реальностью — учёные научились притягивать графен с помощью лазеров
Рубрики: Новости Hardware, мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизоры, на острие науки, разработка и производство электроники,
Теги: samsung, samsung odyssey, oled, квантовая точка, samsung gaming hub
samsung, samsung odyssey, oled, квантовая точка, samsung gaming hub
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Игровой ноутбук XPG Xenia 15 KC на Intel Core i7-11800H и NVIDIA GeForce RTX 3070 28
Обзор ИБП Ippon Smart Power Pro II 2200: мощный бесперебойник с AVR 12
Лучшие игры 2022 года по версии читателей и редакции 8
Умные помощники: обзор онлайновых AI-сервисов для обработки изображений 2

© 1997-2023 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Партию мультитулов для хакеров Flipper Zero на $200 тыс. задержала таможня Германии и уничтожит её
Учёные создали транзисторы из воды — они откроют путь к процессорам с частотой больше 1 ТГц
«Выглядит очень впечатляюще»: энтузиасты добавили трассировку лучей в Half-Life 2 и Max Payne с помощью файлов Portal with RTX
Попытка запуска первой в мире метановой орбитальной ракеты «Чжуцюэ-2» Китаем потерпела неудачу, потеряно 14 спутников
Глава Binance заявил, что ситуация с выводом средств стабилизировалась, но предрёк платформе «ухабистое» будущее
Новая статья: Самые ожидаемые игры 2023 года 4 ч.
Скидка 30 % на оплату госпошлин через портал «Госуслуги» отменена с 1 января 13 ч.
«Спортмастер» подтвердил утечку данных клиентов 20 ч.
Новая статья: Лучшие игры 2022 года по версии читателей и редакции 02-01 02:22
Новая статья: Gamesblender № 603: 10 лучших игр 2022 года 02-01 00:22
На Twitter снова подали в суд — теперь за неоплату офиса в Сан-Франциско 01-01 19:30
Власти отказались финансово поддерживать российские заменители TikTok и Instagram 31-12 11:22
Fidelity более чем вдвое снизила оценку своей доли в Twitter 31-12 11:20
Бывший глава криптобиржи FTX не собирается признавать себя виновным в мошенничестве 31-12 11:04
TikTok улучшил механизм обнаружения потенциально вредного контента 31-12 10:26
Zotac выпустит видеокарту GeForce RTX 4070 Ti с частотой до 2,7 ГГц и TDP 366 Вт 10 ч.
Samsung представила защищённый ноутбук Galaxy Book 2 Go на базе процессора Snapdragon 7c+ Gen 3 11 ч.
На сайте ELSA появилась страница, посвящённая GeForce RTX 4070 Ti 12 ч.
Смартфон Realme C55 получит аккумулятор ёмкостью 4880 мА·ч и поддержку быстрой зарядки 33 Вт 15 ч.
Для Denso сотрудничество с TSMC является частью стратегии по снижению зависимости от Китая 20 ч.
Hyundai намеревается наладить в Саудовской Аравии сборку электромобилей 20 ч.
Источником проблем у эталонных Radeon RX 7900 XT и XTX может оказаться испарительная камера 01-01 18:31
Обсуждение условий сделки по выкупу акций Toshiba продолжится в январе 01-01 09:53
Tesla на два последних дня прошлого года распространила скидки на Model S и Model X 01-01 09:00
Новая статья: Главные события 2022 года, которые запомнятся надолго 01-01 00:22