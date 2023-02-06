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Некоторые сайты стали требовать отечественный браузер или сертификат безопасности для проведения платежей

Интернет-ресурсы, проводящие платежи через «Сбербанк», стали предупреждать пользователей о необходимости установки отечественного браузера или сертификата безопасности от Минцифры. По данным банка, платежи будут проходить и без установки российских браузеров.

Источник изображения: Pixabay

Источник изображения: Pixabay

Согласно имеющимся данным, на некоторых сайтах, таких как «Афиша» (раздел покупки билетов) или магазины «Вкусвилл» и DNS, появилась информация, согласно которой с 30 января для проведения оплаты требуется скачать российский браузер или установить сертификат безопасности Минцифры. Например, на сайте «Афиши» сказано, что без выполнения упомянутых условий оплата невозможна. На других интернет-ресурсах сообщается, что при оплате онлайн-заказов могут возникнуть трудности.

Аналогичное сообщение было обнаружено на сайте Мытищинского театра драмы и комедии «ФЭСТ». В сообщении театра сказано, что проблема с оплатой билетов онлайн связана со «срочным переходом всех платежей в интернете на российские сертификаты безопасности».

В свою очередь Александр Мезенцев, шеф-редактор «Комерсант FM» рассказал, что уже столкнулся с проблемой с оплатой из-за сертификатов: «Я столкнулся с этой проблемой, когда пытался оплатить счет за газ на дачном участке. При введении данных карты "Сбербанка" на сайте появилась надпись о том, что необходим сертификат Минцифры. Все это я делал через браузер Safari, несколько раз пытался получить код подтверждения от банка, в итоге ничего не получилось».

Напомним, сертификаты безопасности SSL/TLS используются для передачи данных в зашифрованном виде, подтверждения подлинности сайта и его принадлежности владельцу, защите онлайн-транзакций. После обострения ситуации на Украине в 2022 году иностранные центры сертификации отказались работать с компаниями, которые находятся под санкциями западных стран, в том числе со «Сбербанком».

Уже в марте прошлого года Минцифры объявило, что на портале «Госуслуги» начал работать сервис выдачи сертификатов безопасности для российских сайтов, получить которые могут владельцы интернет-ресурсов. Выпуском сертификатов SSL/TLS занимается Национальный удостоверяющий центр Минцифры России.

На сайте «Вкусвилла» сказано, что «зарубежные браузеры перестали получать» сертификаты безопасности для российских сайтов, из-за чего они могут быть определены обозревателями, как подозрительные. Там также сказано, что по умолчанию TLS-сертификат Минцифры поддерживают браузеры «Атом» от VK и последние версии «Яндекс.Браузера». Отмечается, что в декабре прошлого года при совершении покупок на сайтах «Связного», «Детского мира» и некоторых других ретейлеров уже появлялись сообщения о том, что скоро покупателям для проведения транзакций потребуется самостоятельно устанавливать отечественный браузер или сертификат Минцифры.

Как сообщили в РБК, сейчас продолжают работать сертификаты Альфа-банка, ВТБ и Газпромбанка. «Сбербанк» сообщил о переводе собственных систем на использование отечественных сертификатов ещё в сентябре прошлого года. В банке отметили, что клиенты «Сбербанка» могут самостоятельно выбирать, как должно работать платёжное решение на их стороне. Это означает, что ретейлеры могут использовать как сертификаты Минцифры, так и международные аналоги. Представитель «Сбербанка» отметил, что пользователям не нужно предпринимать дополнительных действий для совершения покупок в интернет-магазинах партнёров банка. «Объявления на сайтах партнёров не являются рекомендациями банка и создаются по инициативе партнёра», — отметил представитель банка, добавив, что сервис интернет-эквайринга «работает в штатном режиме как для пользователей, клиентов, так и для партнёров».

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, Браузеры,
Теги: ssl, браузеры, онлайн-платежи
ssl, браузеры, онлайн-платежи
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