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Корабль «Прогресс МС-20» с отработавшим оборудованием отстыковался от МКС и утонет в Тихом океане

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-20» с отработавшим оборудованием на борту успешно отстыковался от модуля «Звезда» российского сегмента Международной космической станции. Об этом пишет информационное агентство ТАСС со ссылкой на данные госкорпорации «Роскосмос».

Источник изображения: NASA

Источник изображения: NASA

Согласно имеющимся данным, двигатель «Прогресса» для обеспечения схода с орбиты включат на три минуты в 11:04 мск. В 11:37 корабль должен войти в плотные слои атмосферы, а уже в 11:45 мск несгораемые элементы будут затоплены в несудоходной части Тихого океана в 2,4 тыс. км от новозеландского города Веллингтон и в 7,5 тыс. км от чилийского Сантьяго.

За время пребывания на МКС корабль «Прогресс МС-20» четыре раза использовался для уклонения станции от столкновения с космическим мусором (16 июня, 17 октября, 25 октября и 21 декабря 2022 года), а также семь раз для плановых корректировок орбиты (10 августа, 25 августа, 15 сентября, 1 октября и 30 ноября 2022 года, а также 18 января и 3 февраля 2023 года). «Прогресс МС-20» был запущен с площадки космодрома Байконур 3 июня 2022 года. С его помощью на орбитальную станцию было доставлено 2,5 тонны грузов, в том числе научная аппаратура, расходные материалы и др.

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Рубрики: Новости Hardware, космос,
Теги: прогресс, мкс, космос
прогресс, мкс, космос
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