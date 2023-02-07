Корабль «Прогресс МС-20» с отработавшим оборудованием отстыковался от МКС и утонет в Тихом океане

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-20» с отработавшим оборудованием на борту успешно отстыковался от модуля «Звезда» российского сегмента Международной космической станции. Об этом пишет информационное агентство ТАСС со ссылкой на данные госкорпорации «Роскосмос».

Согласно имеющимся данным, двигатель «Прогресса» для обеспечения схода с орбиты включат на три минуты в 11:04 мск. В 11:37 корабль должен войти в плотные слои атмосферы, а уже в 11:45 мск несгораемые элементы будут затоплены в несудоходной части Тихого океана в 2,4 тыс. км от новозеландского города Веллингтон и в 7,5 тыс. км от чилийского Сантьяго.

За время пребывания на МКС корабль «Прогресс МС-20» четыре раза использовался для уклонения станции от столкновения с космическим мусором (16 июня, 17 октября, 25 октября и 21 декабря 2022 года), а также семь раз для плановых корректировок орбиты (10 августа, 25 августа, 15 сентября, 1 октября и 30 ноября 2022 года, а также 18 января и 3 февраля 2023 года). «Прогресс МС-20» был запущен с площадки космодрома Байконур 3 июня 2022 года. С его помощью на орбитальную станцию было доставлено 2,5 тонны грузов, в том числе научная аппаратура, расходные материалы и др.