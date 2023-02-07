Switch обогнала PlayStation 4 по продажам с момента запуска, но популярность консоли Nintendo пошла на спад

Японская компания Nintendo опубликовала квартальный отчёт, разочаровав аналитиков как величиной выручки в $4,8 млрд, так и размером операционной прибыли в $1,4 млрд. Цель по количеству проданных игровых консолей Switch тоже не была достигнута, ожидаемые показатели завершающегося в марте фискального года компания тоже вынуждена снизить относительно первоначальных прогнозов. Зато в прошлом квартале Switch обогнала Sony PS4 по продажа с момента запуска.

Как уточняет Bloomberg, теперь по итогам фискального года Nintendo рассчитывает выручить не более $12 млрд, а операционная прибыль не превысит $3,6 млрд. Оба показателя на 3‒4 % ниже прогнозируемых ранее. Впрочем, в прошлом квартале негативное влияние на финансовые показатели Nintendo обеспечила и неблагоприятная динамика валютных курсов. Не смогли благотворно повлиять на прогноз и вышедшие недавно игры Pokemon Scarlet и Pokemon Violet, которые сами по себе продавались весьма успешно.

За три квартала уходящего фискального года Nintendo реализовала 14,91 млн игровых консолей против 18,95 млн годом ранее. Общие же продажи Nintendo Switch с момента выпуска в 2017 году превысили 122,55 миллиона единиц. Для сравнения, глобальные продажи PlayStation 4 за весь жизненный цикл составили 117,2 миллиона консолей, то есть платформа Nintendo значительно превзошла по продажам приставку Sony прошлого поколения. Также получается, что Switch стала третья самой продаваемой игровой консолью в истории — впереди неё лишь PlayStation 2 и Nintendo DS, разошедшиеся тиражами 155 и 154 млн соответственно.

Итоги квартала, по мнению аналитиков Toyo Securities, говорят о снижении спроса при улучшении ситуации с поставками. Nintendo ещё может подогреть интерес к устаревающей игровой консоли, выпустив пару специальных версий, приуроченных к выходу каких-нибудь популярных игр для этой платформы. В этом случае компания вполне может рассчитывать на продажу до 20 млн экземпляров Switch в следующем фискальном году. Без подобных мер всё ограничится примерно 18 млн проданных консолей. Аналогичное количество Switch компания ожидает реализовать и по итогам уходящего фискального года. Ранее она ожидала продать до 31 марта текущего года 19 млн консолей. Попутно Nintendo пришлось уменьшить прогноз по количеству проданных игр с 210 до 205 млн копий.