Сегодня 07 февраля 2023
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Социальные сети Twitter перестанет навязывать ленту, соз...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Twitter перестанет навязывать ленту, созданную алгоритмами, в приложениях для Android и iOS

В начале года Twitter обновила свои мобильные приложения, разделив главную страницу на вкладки «Для вас» и «Подписки». При этом по умолчанию стали выводиться посты раздела «Для вас», в котором контент подбирается с помощью алгоритмов социальной сети. Теперь же разработчики выпустили обновление, которое изменит это нововведение, понравившееся далеко не всем пользователям.

Источник изображения: Pixabay

Источник изображения: Pixabay

После обновления приложений Twitter для Android и iOS изменится механизм вывода постов по умолчанию. При очередном запуске приложения будет автоматически открываться вкладка, которую пользователь просматривал последней. Это означает, что, если пользователь закрыл приложение при просмотре вкладки «Подписки», то она и будет запущена автоматически при следующем сеансе. Напомним, во вкладке «Подписки» отображается контент, публикуемый теми, на кого подписан пользователь, в хронологическом порядке.

В предыдущих версиях мобильных приложений Twitter присутствовала специальная кнопка, с помощью которой пользователи могли переключать режимы отображения контента с хронологического на алгоритмический и обратно. Однако Twitter не намерена отказываться от интерфейса с двумя вкладками, причём указать какой именно вариант отображения контента использовать по умолчанию нельзя. Также отмечается, что пользователям платформы придётся использовать официальные приложения Twitter, поскольку не так давно компания закрыла бесплатный доступ к API соцсети для сторонних разработчиков.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Илон Маск заявил, что уже спас Twitter от банкротства
Бесплатный доступ к API Twitter получат боты, которые делятся «хорошим контентом бесплатно»
Twitter поделится рекламными доходами с блогерами, но потребуется подписка Blue
На Twitter подали в суд за кражу у неё персональных данных пользователей
Android 13 вышел пять месяцев назад, но проник лишь в 5,2 % устройств
Twitter уравняла цену подписки Blue в приложениях на Android и iOS до $11 в месяц — в веб-версии цена осталась равна $8
Рубрики: Новости Software, ПО для мобильных устройств, Социальные сети, Приложения для Android, Приложения для iOS,
Теги: twitter, android, ios, приложения
twitter, android, ios, приложения
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Игровой ноутбук XPG Xenia 15 KC на Intel Core i7-11800H и NVIDIA GeForce RTX 3070 28
Обзор ИБП Ippon Smart Power Pro II 2200: мощный бесперебойник с AVR 12
Лучшие игры 2022 года по версии читателей и редакции 8
Умные помощники: обзор онлайновых AI-сервисов для обработки изображений 2

© 1997-2023 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Партию мультитулов для хакеров Flipper Zero на $200 тыс. задержала таможня Германии и уничтожит её
Учёные создали транзисторы из воды — они откроют путь к процессорам с частотой больше 1 ТГц
«Выглядит очень впечатляюще»: энтузиасты добавили трассировку лучей в Half-Life 2 и Max Payne с помощью файлов Portal with RTX
Попытка запуска первой в мире метановой орбитальной ракеты «Чжуцюэ-2» Китаем потерпела неудачу, потеряно 14 спутников
Глава Binance заявил, что ситуация с выводом средств стабилизировалась, но предрёк платформе «ухабистое» будущее
Новая статья: Самые ожидаемые игры 2023 года 4 ч.
Скидка 30 % на оплату госпошлин через портал «Госуслуги» отменена с 1 января 13 ч.
«Спортмастер» подтвердил утечку данных клиентов 20 ч.
Новая статья: Лучшие игры 2022 года по версии читателей и редакции 02-01 02:22
Новая статья: Gamesblender № 603: 10 лучших игр 2022 года 02-01 00:22
На Twitter снова подали в суд — теперь за неоплату офиса в Сан-Франциско 01-01 19:30
Власти отказались финансово поддерживать российские заменители TikTok и Instagram 31-12 11:22
Fidelity более чем вдвое снизила оценку своей доли в Twitter 31-12 11:20
Бывший глава криптобиржи FTX не собирается признавать себя виновным в мошенничестве 31-12 11:04
TikTok улучшил механизм обнаружения потенциально вредного контента 31-12 10:26
Zotac выпустит видеокарту GeForce RTX 4070 Ti с частотой до 2,7 ГГц и TDP 366 Вт 10 ч.
Samsung представила защищённый ноутбук Galaxy Book 2 Go на базе процессора Snapdragon 7c+ Gen 3 11 ч.
На сайте ELSA появилась страница, посвящённая GeForce RTX 4070 Ti 12 ч.
Смартфон Realme C55 получит аккумулятор ёмкостью 4880 мА·ч и поддержку быстрой зарядки 33 Вт 15 ч.
Для Denso сотрудничество с TSMC является частью стратегии по снижению зависимости от Китая 20 ч.
Hyundai намеревается наладить в Саудовской Аравии сборку электромобилей 20 ч.
Источником проблем у эталонных Radeon RX 7900 XT и XTX может оказаться испарительная камера 01-01 18:31
Обсуждение условий сделки по выкупу акций Toshiba продолжится в январе 01-01 09:53
Tesla на два последних дня прошлого года распространила скидки на Model S и Model X 01-01 09:00
Новая статья: Главные события 2022 года, которые запомнятся надолго 01-01 00:22