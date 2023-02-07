Twitter перестанет навязывать ленту, созданную алгоритмами, в приложениях для Android и iOS

В начале года Twitter обновила свои мобильные приложения, разделив главную страницу на вкладки «Для вас» и «Подписки». При этом по умолчанию стали выводиться посты раздела «Для вас», в котором контент подбирается с помощью алгоритмов социальной сети. Теперь же разработчики выпустили обновление, которое изменит это нововведение, понравившееся далеко не всем пользователям.

После обновления приложений Twitter для Android и iOS изменится механизм вывода постов по умолчанию. При очередном запуске приложения будет автоматически открываться вкладка, которую пользователь просматривал последней. Это означает, что, если пользователь закрыл приложение при просмотре вкладки «Подписки», то она и будет запущена автоматически при следующем сеансе. Напомним, во вкладке «Подписки» отображается контент, публикуемый теми, на кого подписан пользователь, в хронологическом порядке.

В предыдущих версиях мобильных приложений Twitter присутствовала специальная кнопка, с помощью которой пользователи могли переключать режимы отображения контента с хронологического на алгоритмический и обратно. Однако Twitter не намерена отказываться от интерфейса с двумя вкладками, причём указать какой именно вариант отображения контента использовать по умолчанию нельзя. Также отмечается, что пользователям платформы придётся использовать официальные приложения Twitter, поскольку не так давно компания закрыла бесплатный доступ к API соцсети для сторонних разработчиков.