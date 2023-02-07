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DJI готовит бюджетный дрон Mini 2 SE: до 31 минуты без подзарядки и радиус полёта до 10 км, но без 4K

Китайская DJI, похоже, готовится представить относительно недорогую модель потребительского квадрокоптера под названием Mini 2 SE. Это ещё один дрон DJI весом меньше 250 г, по большинству характеристик соответствующий вышедшей несколько лет назад модели Mini 2 — за исключением камеры и цены.

Источник изображения: @JasperEllens & @DealsDrone

Источник изображения: @JasperEllens & @DealsDrone

Проверенные сетевые информаторы DealsDrone и JasperEllens поделились не только спецификациями нового устройства, но и его фотографиями, включая фото упаковки. Mini 2 SE во многом будет дублировать функции модели Mini 2, на смену которой уже пришла новая версия — Mini 3.

Источник изображения: @JasperEllens & @DealsDrone

Источник изображения: @JasperEllens & @DealsDrone

Тем не менее, DJI всё же имеет одно важно отличие — Mini 2 SE способен снимать видео с максимальным разрешением 2,7К, тогда как Mini 2 и Mini 3 обеспечивают поддержку 4К. Предположительно, производитель пошёл на это для снижения себестоимости, чтобы сделать модель привлекательнее для экономных потребителей.

Источник изображения: @JasperEllens & @DealsDrone

Источник изображения: @JasperEllens & @DealsDrone

Теоретически это позволяет не только оснащать Mini 2 SE более дешёвым сенсором, но и использовать более бюджетный чипсет, которому нет необходимости обрабатывать видео в 4К.

Источник изображения: @JasperEllens & @DealsDrone

Источник изображения: @JasperEllens & @DealsDrone

Судя по упаковке, Mini 2 SE обеспечивает дальность полёта до 10 км и время работы до 31 минуты, а также способен выдерживать ветер скоростью до 38 км/ч. Более того, поддерживается протокол связи OcuSync 2.0 и контроллер RC-N1.

Цена и дата релиза будут объявлены позже. Обычно производитель объявляет о премьере заранее, но внешний вид устройств и готовая фабричная упаковка косвенно свидетельствует о высокой степени готовности нового дрона к запуску.

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, интересности из мира хай-тек, разработка и производство электроники, Дроны и коптеры,
Теги: dji, dji mini 2, dji mini 2 se, дрон, беспилотник
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