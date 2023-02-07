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OnePlus представила смартфон Ace 2 — недофлагман с прошлогодним Snapdragon и ценой от $412

В Китае официально представили смартфон среднего уровня OnePlus Ace 2 — всего за несколько часов до премьеры в Индии, где тот же смартфон выйдет под именем OnePlus 11R 5G. Внешне новинка во многом напоминает флагман OnePlus 11, но стоит значительно дешевле и оснащается прошлогодним флагманским чипом Snapdragon.

Источник изображения: OnePlus

Источник изображения: OnePlus

Смартфон оснастили изогнутым 6,74-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Система работает на мобильной флагманской платформе Snapdragon 8+ Gen 1 5G прошлого года и получит до 16 Гбайт оперативной памяти.

Основная камера получила тот же 50-мегапиксельный модуль IMX890, что и в OnePlus 11, но брендирование Hasselblad с тыльной панели исчезло. Имеется также 8-мегапиксельная ультраширокоугольная камера и макромодуль на 2 мегапикселя. Наконец, скрывающийся за отверстием в дисплее селфи-модуль имеет матрицу на 16 мегапикселей. Основная тыльная камера может снимать видео с разрешением 4К и фреймрейтом 30 кадров/с, поддерживается как электронная, так и оптическая стабилизация изображения.

Источник изображения: OnePlus

Источник изображения: OnePlus

Устройство получило уже используемый OnePlus в других моделях Alert Slider, расположенный на боковой грани и позволяющий быстро управлять звуковыми оповещениями без разблокировки смартфона. У новинки отсутствует 3,5-мм выход для наушников. Толщина смартфона составляет 8,7 мм, вес — 204 г. OnePlus Ace 2 получил аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч с зарядкой мощностью 100 Вт.

OnePlus Ace 2 стоит в Китае от $412 за вариант с 12 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт ПЗУ. Версия на 16/256 Гбайт обойдётся в $457, а на 16/512 Гбайт — $516. О возможном поступлении на другие рынки за пределы Китая будет объявлено позже.

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, разработка и производство электроники,
Теги: oneplus, oneplus ace 2, oneplus 11r, смартфон, китай
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