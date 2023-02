Мрачное приключение Bramble: The Mountain King отправит игроков в мир скандинавских сказок — релиз уже в апреле

Издательство Merge Games и разработчики из шведской Dimfrost Studio (A Writer and His Daughter) объявили точную дату выхода приключенческой игры Bramble: The Mountain King в мире мрачных скандинавских сказок.

Игрокам достанется роль храброго мальчика по имени Олле, который отправляется в «невероятное и зловещее путешествие» по опасным землям, чтобы спасти похищенную ужасным троллем сестру.

Юному герою предстоит преодолеть препятствия, столкнуться с существами из скандинавского фольклора (никсы, скогрсры, тролли, гномы и другие) и раскрыть тайны собственного разума. Не все монстры при этом враждебны.

Разработчики обещают эмоциональное приключение в обширном мире «невероятных высот и страшных глубин», грандиозные битвы с боссами, красивое художественное оформление, кинематографичные моменты и текстовый перевод на русский.

Bramble: The Mountain King поступит в продажу 27 апреля для PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch. В рамках фестиваля «Играм быть» (Steam Next Fest) до 13 февраля в сервисе Valve доступна демоверсия игры.