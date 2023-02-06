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Planet of Lana, Shadows of Doubt, Xenonauts 2 и многие другие: в Steam начался фестиваль «Играм быть» с демоверсиями сотен ожидаемых игр

Как и было обещано, 6 февраля в 21:00 по московскому времени в сервисе цифровой дистрибуции Steam начался очередной фестиваль «Играм быть» (Steam Next Fest), который Valve называет «праздником будущих новинок».

Источник изображения: Steam

Источник изображения: Steam

«Играм быть» предлагает ознакомиться с демоверсиями ещё не вышедших игр как от начинающих, так и от опытных разработчиков, а также посмотреть прямые трансляции с их участием. Расписание стримов указано на главной странице акции.

В рамках «Играм быть» доступны сотни демоверсий, однако для данного материала мы собрали подборку из десяти примечательных проектов (ещё несколько можно разглядеть в трейлере ниже):

  • живописное научно-фантастическое приключение Planet of Lana;
  • фэнтезийный роглайт-экшен с открытым миром Ravenbound;
  • метроидвания Teslagrad 2;
  • олдскульная тактическая стратегия Xenonauts 2 в духе классической X-COM;
  • воксельный стелс-детектив Shadows of Doubt в стиле нуар;
  • научно-фэнтезийная тактическая ролевая игра Dark Envoy;
  • пиратский ролевой экшен Corsairs Legacy;
  • мрачная ролевая роглайк-стратегия Darkest Dungeon II;
  • приключение Bramble: The Mountain King по мотивам мрачных скандинавских сказок;
  • приключенческая головоломка Chants of Sennaar.

Стоит отметить, что часть демоверсий в текущей итерации «Играм быть» стала доступна для ознакомления ещё до начала фестиваля (например, Corsairs Legacy и Darkest Dungeon II), но всё равно считается участниками.

Как и в случае предыдущих вариаций, подавляющее большинство демоверсий будет доступно лишь до окончания «Играм быть». Фестиваль продлится ровно неделю и завершится 13 февраля в 21:00 по московскому времени.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Анонс,
Теги: steam next fest, steam, valve
steam next fest, steam, valve
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