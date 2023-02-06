Planet of Lana, Shadows of Doubt, Xenonauts 2 и многие другие: в Steam начался фестиваль «Играм быть» с демоверсиями сотен ожидаемых игр

Как и было обещано, 6 февраля в 21:00 по московскому времени в сервисе цифровой дистрибуции Steam начался очередной фестиваль «Играм быть» (Steam Next Fest), который Valve называет «праздником будущих новинок».
«Играм быть» предлагает ознакомиться с демоверсиями ещё не вышедших игр как от начинающих, так и от опытных разработчиков, а также посмотреть прямые трансляции с их участием. Расписание стримов указано на главной странице акции.
В рамках «Играм быть» доступны сотни демоверсий, однако для данного материала мы собрали подборку из десяти примечательных проектов (ещё несколько можно разглядеть в трейлере ниже):
- живописное научно-фантастическое приключение Planet of Lana;
- фэнтезийный роглайт-экшен с открытым миром Ravenbound;
- метроидвания Teslagrad 2;
- олдскульная тактическая стратегия Xenonauts 2 в духе классической X-COM;
- воксельный стелс-детектив Shadows of Doubt в стиле нуар;
- научно-фэнтезийная тактическая ролевая игра Dark Envoy;
- пиратский ролевой экшен Corsairs Legacy;
- мрачная ролевая роглайк-стратегия Darkest Dungeon II;
- приключение Bramble: The Mountain King по мотивам мрачных скандинавских сказок;
- приключенческая головоломка Chants of Sennaar.
Стоит отметить, что часть демоверсий в текущей итерации «Играм быть» стала доступна для ознакомления ещё до начала фестиваля (например, Corsairs Legacy и Darkest Dungeon II), но всё равно считается участниками.
Как и в случае предыдущих вариаций, подавляющее большинство демоверсий будет доступно лишь до окончания «Играм быть». Фестиваль продлится ровно неделю и завершится 13 февраля в 21:00 по московскому времени.
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