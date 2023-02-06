Planet of Lana, Shadows of Doubt, Xenonauts 2 и многие другие: в Steam начался фестиваль «Играм быть» с демоверсиями сотен ожидаемых игр

Как и было обещано, 6 февраля в 21:00 по московскому времени в сервисе цифровой дистрибуции Steam начался очередной фестиваль «Играм быть» (Steam Next Fest), который Valve называет «праздником будущих новинок».

«Играм быть» предлагает ознакомиться с демоверсиями ещё не вышедших игр как от начинающих, так и от опытных разработчиков, а также посмотреть прямые трансляции с их участием. Расписание стримов указано на главной странице акции.

В рамках «Играм быть» доступны сотни демоверсий, однако для данного материала мы собрали подборку из десяти примечательных проектов (ещё несколько можно разглядеть в трейлере ниже):

Стоит отметить, что часть демоверсий в текущей итерации «Играм быть» стала доступна для ознакомления ещё до начала фестиваля (например, Corsairs Legacy и Darkest Dungeon II), но всё равно считается участниками.

Как и в случае предыдущих вариаций, подавляющее большинство демоверсий будет доступно лишь до окончания «Играм быть». Фестиваль продлится ровно неделю и завершится 13 февраля в 21:00 по московскому времени.