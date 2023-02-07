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Статусы в WhatsApp теперь могут быть голосовыми и для них появились реакции

В очередном обновлении команда разработчиков WhatsApp значительно расширила число инструментов, связанных со статусами — функцией, которая была реализована в 2017 году в качестве альтернативы разделам Stories в Snapchat и Instagram*.

Источник изображения: WhatsApp

Источник изображения: WhatsApp

Одним из крупнейших нововведений стала возможность устанавливать в качестве обновления статуса голосовые заметки продолжительностью до 30 секунд. Пользователи WhatsApp получили возможность выбирать аудиторию, которой будет доступен статус при каждом его обновлении. Как заявил разработчик, этот инструмент предлагает более детальные контроль и удобство в сравнении со стандартными средствами конфиденциальности.

В WhatsApp также появились реакции на статус — выбор одного из восьми смайликов вместо текстовых либо голосовых сообщений или стикеров. При создании статуса, как и в случае со Stories на других платформах, вокруг картинки профиля появляется кольцо — его видно при открытии самого профиля, а также в чатах и списках участников групп. Наконец, теперь в статусах появился предварительный просмотр ссылок.

Новые функции станут доступны пользователям мессенджера по всему миру «в ближайшие недели».


* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

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Рубрики: Новости Software, IM-клиенты,
Теги: whatsapp, статус, голосовые сообщения
whatsapp, статус, голосовые сообщения
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