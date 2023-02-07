Xiaomi, OnePlus и Realme уличили в беспардонной слежке за пользователями через смартфоны

Предназначенные для китайского рынка смартфоны OnePlus, Xiaomi и Realme занимаются постоянным сбором данных о пользователях, гласят результаты исследования, проведённого учёными из Великобритании и Ирландии. Данные с гаджетов отправляются на ресурсы производителей и их партнёров — сторонних поставщиков услуг.

В рамках исследования учёные проанализировали работу системных приложений Android, установленных на смартфонах трёх популярных в Китае брендов: OnePlus, Xiaomi и Realme. Авторы проекта исключили устанавливаемое пользователями стороннее ПО и исходили из того, что гипотетический пользователь устройств отказался от аналитики и персонализации, не пользуется облачным хранилищем или другими сторонними службами и не создал учётной записи на связанной с производителем платформе. Как оказалось, такая политика залогом сохранности данных не является.

Предназначенные для Китая телефоны поставляются с более чем 30 сторонними пакетами, среди которых инструменты ввода, средства навигации, а также клиенты потокового видео, торговых платформ и новостных ресурсов. Учёные установили, что даже при строгих ограничениях телефоны отправляют слишком много личной информации (с возможностью идентификации личности) на ресурсы производителей, сторонних поставщиков услуг вроде Baidu и операторов связи. Отправка данных продолжается при отсутствии SIM-карты или при включённой SIM-карте другого оператора.

В набор данных входят идентификаторы устройств (в том числе IMEI и MAC-адрес), идентификаторы местоположения (спутниковая навигация и идентификаторы соты), пользовательские профили (номер телефона, статистика использования приложений, данные сторонних приложений) и социальные связи (журналы звонков и сообщений, списки контактов). К примеру, при запуске приложений «Настройки», «Заметки», «Рекордер», «Телефон», «Сообщения» и «Камера» из комплекта Xiaomi смартфон отправляет POST-запросы на адрес «tracking.miui.com/track/v4» — это происходит, даже если пользователь отказался отправлять производителю данные об использовании и диагностике.

Исследователи отметили, что поведение устройств не меняется при выезде за границы Китая, что потенциально даёт Пекину возможность следить за китайскими гражданами за границей. В комплекте со смартфонами для Китая поставляется в 3–4 раза больше предустановленных приложений, чем для пользователей из других стран, и эти приложения имеют в 8–10 раз больше разрешений по сравнению с дистрибутивами за пределами Китая.