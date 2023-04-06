Электросамокаты российской Whoosh получат компьютерное зрение и новые экраны

Отечественный оператор кикшеринга и разработчик решений для средств индивидуальной мобильности Whoosh сообщил о запуске пилотной программы по тестированию электросамокатов с большим информационным дисплеем и модулем компьютерного зрения.

Новые технологии испытают на новых электросамокатах Ninebot — программа будет запущена в этом году в Москве. Дашборд, то есть экран, будет устанавливаться на руле самоката и заменит смартфон. Информация на износостойком и влагоустойчивом дисплее будет оставаться видимой в любых погодных условиях: маршрут и навигационные данные поездки, помощь по эксплуатации и парковке самоката.

Технологии компьютерного зрения нужны для анализа работы кикшеринга. Система будет собирать обезличенные данные о поездках, различные сценарии реакций на внешние условия, а также статистику о поездках, включая наиболее популярные маршруты и информацию о дорожном покрытии. Самокат предупредит о необходимости снизить скорость или спешиться, если пользователь приближается к пешеходному переходу, а также даст советы по приоритетным маршрутам.

«Эти разработки — ещё один большой шаг в развитии микромобильного транспорта, который поможет нам лучше понимать пользователя и работать с безопасностью поездок, комфортом использования сервиса. Мы запускаем пилотную эксплуатацию на базе самой современной модели самоката, чтобы проанализировать, как технологии покажут себя в разных городских условиях», — прокомментировал инициативу основатель и генеральный директор Whoosh Дмитрий Чуйко.