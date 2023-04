Маги-напарники, комбо-атаки и похищение умений в трейлерах ролевого экшена The Mageseeker во вселенной League of Legends

Издательство Riot Forge (подразделение Riot Games) и разработчики из испанской студии Digital Sun опубликовали пару новых трейлеров своего пиксельного ролевого экшена The Mageseeker: A League of Legends Story.

События игры развернутся в королевстве Демасия, где волшебство находится под запретом. Геймерам в роли беглого чародея Сайласа, который умеет красть чужие магические умения, предстоит обзавестись поддержкой магов и устроить восстание.

Первое видео посвящено основным атакам Сайласа, также демонстрируется его способность похищать различные умения у врагов-магов. Герой уворачивается, нападает из-за спины и буквально присваивает себе чужую магию для сотворения мощных заклинаний.

Второе видео призвано наглядно продемонстрировать, как в The Mageseeker происходит взаимодействие с напарниками-магами, которые будут помогать Сайласу с восстанием. Главный герой может брать их с собой на задания с оглядкой на уникальные способности, которыми обладает каждый такой маг-союзник. Взаимодействие с напарником позволит проводить различные комбо-атаки.

The Mageseeker: A League of Legends Story выйдет 18 апреля на PC (Steam, GOG, EGS), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch.