Китай потратит $500 млн на подводные интернет-кабели, чтобы контролировать весь входящий трафик

Китайские государственные телекоммуникационные компании разрабатывают проект по прокладке подводной оптоволоконной сети интернет-кабелей с бюджетом $500 млн — она свяжет Азию, Ближний Восток и Европу, составив конкуренцию аналогичному американскому проекту. К тому же таким образом Китай сможет контролировать трафик, идущий по данному кабелю и сразу цензурировать входящие данные. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на собственные источники.

В проекте участвуют три крупнейших китайских провайдера: China Telecom, China Mobile и China Unicom — это будет одна из самых передовых и протяжённых подводных кабельных сетей в мире. Проект получил название EMA: кабель свяжет Гонконг с китайской островной провинцией Хайнань, далее протянется в Сингапур, Пакистан, Саудовскую Аравию, Египет и Францию. Строительство линии обойдётся в $500 млн, а прокладкой займётся HMN Technologies — ранее компания принадлежала китайскому телекоммуникационному гиганту Huawei. Средства на реализацию проекта поступят от китайских властей.

Ранее стало известно, что правительство США, обеспокоенное возможностью перехвата трафика Китаем, за последние четыре года не позволило Пекину реализовать ряд международных проектов по прокладке кабелей — Вашингтон также заблокировал лицензии на организацию частных подводных линий, которые соединили бы США с Гонконгом, в том числе проекты Google, Meta * и Amazon. По подводным линиям проходят более 95 % международного трафика — они принадлежат группам телекоммуникационных и технологических компаний, объединяющих свои ресурсы для беспрепятственного прохождения трафика. Но сейчас данный вопрос становится очередным оружием в обостряющемся соперничестве между США и КНР. К тому же имея собственный интернет-кабель Китай сможет контролировать, какой входящий трафик пропускать на свою территорию, а какой — нет.

Проект EMA станет прямым конкурентом системе SeaMeWe-6, которая также соединит Сингапур и Францию через Пакистан, Саудовскую Аравию, Египет и ряд других стран по маршруту. В консорциум SeaMeWe-6 первоначально входила китайская тройка операторов, а подрядчиком была HMN Technologies, однако из-за действий Вашингтона работы были поручены американской SubCom.