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Поисковик Google станет похожим на Bing — в него тоже встроят функции на основе искусственного интеллекта

Вслед за Microsoft компания Google планирует интегрировать в свою поисковую систему функции на основе искусственного интеллекта. Об это пишет The Wall Street Journal со ссылкой на слова генерального директора Google Сундара Пичаи (Sundar Pichai).

Источник изображения: geralt/pixabay.com

Источник изображения: geralt/pixabay.com

В беседе с журналистами господин Пичаи подчеркнул, что достижения в сфере ИИ повысят способность поисковика Google отвечать на множество запросов. Он отверг мнение о том, что чат-боты представляют угрозу для поискового бизнеса Google, на долю которого приходится более половины дохода материнской компании Alphabet. «Пространство возможностей, во всяком случае, больше, чем раньше», — считает Сундар Пичаи, который также возглавляет Alphabet.

Google давно входит в число лидеров по разработки больших языковых моделей (LLM), на основе которых строятся продвинутые чат-боты, такие как Bard от Google или конкурирующий ChatGPT от Open AI. При этом IT-гигант не спешит интегрировать ИИ-технологии в свои продукты, но в скором времени это может измениться. «Смогут ли люди задавать вопросы Google и взаимодействовать с LLM в контексте поиска? Безусловно», — заявил господин Пичаи во время беседы с журналистами.

Поскольку Microsoft уже интегрировала чат-бота на основе нейросети в свой поисковик Bing и это способствовало взрывному росту его популярности, Google сталкивается с одной из наиболее серьёзных угроз для своего основного бизнеса за последние годы. В дополнение к этому компания ощущает нарастающее давление со стороны инвесторов, которые требуют сокращения расходов из-за роста инфляции. В начале года Alphabet объявила о сокращении 12 тыс. сотрудников, что составляет примерно 6 % от общего числа персонала компании. По словам Пичаи, Google ещё не достигла цели стать на 20 % продуктивнее, которая была поставлена в сентябре прошлого года. Он сказал, что компанию устраивает темп происходящих изменений, но не стал говорить о возможных перспективах дальнейшего сокращения штата сотрудников.

В целом интервью господина Пичаи даёт понять, что Google планирует интегрировать в свой поисковик ИИ-бота, подобного тому, что уже используется в Bing. Предполагается, что этот шаг перевернёт традиционный подход к взаимодействию пользователей с поисковой системой, который не претерпевал серьёзных изменений в течение более чем 20 лет. По словам главы Google, в настоящее время идёт тестирование нескольких новых продуктов, например, возможность общения с ботом поисковика в форме чата. В прошлом месяце Google объявила о намерении «продуманно интегрировать LLM в поиск», но до сих пор не раскрыла планов касательно новых функция и сроков их появления.

В марте этого года Google открыла публичный доступ к своему чат-боту Bard через регистрацию в листе ожидания. При этом разработчики не стали интегрировать алгоритм в поисковик, предложив пользователям взаимодействовать с ним через отдельный веб-ресурс. В настоящее время продолжается тестирование Bard, после чего этот алгоритм может стать доступным в поисковике Google.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: bard, google, чат-бот, нейросеть
bard, google, чат-бот, нейросеть
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