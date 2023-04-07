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Электрический пикап Rivian R1T вышел в более динамичной версии с двумя моторами

В декабре прошлого года американская компания Rivian лишила покупателей пикапов R1T возможности комбинировать силовую установку с четырьмя электродвигателями и тяговой батарей максимальной ёмкости. Желающие увеличить дальность хода машины вынуждены были переходить на двухмоторный вариант. Последний теперь можно заказать в более динамичной версии, которая мощнее и быстрее разгоняется.

Источник изображения: Rivian

Источник изображения: Rivian

На данный момент клиентам доступны три варианта силовой установки Rivian R1T. Первый сочетает два электродвигателя совокупной мощностью 600 л.с. со способностью разгоняться до 96 км/ч за 4,5 секунды и проезжать без подзарядки около 432 км. За доплату в $6000 ёмкость батареи увеличивается, чтобы обеспечить запас хода до 560 км. Доплатив ещё $10 000, можно получить тяговую батарею, обеспечивающую пробег без подзарядки протяжённостью до 640 км.

Второй вариант с наименованием Performance требует доплаты в $5000, но за эти деньги увеличивает мощность двухмоторной машины до 700 л.с. и сокращает время разгона до 3,5 секунды при неизменном запасе хода — правда, эту версию пикапа уже нельзя заказать в исполнении с запасом хода 432 км, а только в двух модификациях с более ёмким тяговым аккумулятором. Крутящий момент также вырастает на 17 %.

Четырёхмоторный вариант пикапа Rivian R1T требует доплаты в $3000 относительно «быстрого» двухмоторного, но приобрести его можно в единственном варианте тяговой батареи, обеспечивающей запас хода 525 км. Такая машина обладает совокупной мощностью 825 л.с. и разгоняется до 96 км/ч ровно за три секунды. Преимущество четырёхмоторной версии заключается и в независимом управлении тягой на каждом из колёс. Именно эта особенность, в частности, позволяет пикапу осуществлять так называемый «танковый разворот» на месте при нахождении на мягком покрытии.

Примечательно, что второй вариант комплектации двухмоторной силовой установки обеспечивает максимальный запас хода в 640 км только при условии оснащения 21-дюймовыми колёсами. На 20-дюймовых он проезжает без подзарядки максимум 536 км, а на 22-дюймовых — 576 км. Четырёхмоторная машина в своей автономности хода зависит от типоразмера используемых колёс в меньшей степени, но среди всех имеющихся версий обладает самыми скромными показателями в этой сфере.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, блоки питания, адаптеры, источники питания, комментарии последних событий,
Теги: rivian, rivian r1t, электромобиль, пикап
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