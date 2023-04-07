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MSI подверглась кибератаке и посоветовала не скачивать её софт из неофициальных источников

Компания MSI опубликовала заявление, в котором сообщила своим клиентам, что её информационные системы подверглись кибератаке.

Источник изображения: MSI

Источник изображения: MSI

Производитель компьютерных комплектующих не пояснил, какая именно часть его сетевой инфраструктуры подверглась атаке хакеров, и было ли что-то похищено, однако в компании отметили, что обнаружили аномалии в работе внутренней сети и запустили соответствующие защитные механизмы. В частности, MSI обратилась к местным органам правопорядка, а также специалистам по кибербезопасности.

В своём заявлении производитель компьютерных комплектующих указал, что постепенно вернул в работу все свои сетевые структуры, а сама кибератака не оказала значительного влияния на её бизнес-операции. Однако компания призвала потребителей не скачивать BIOS, а также любое другое программное обеспечение под брендом MSI из неизвестных источников. Свежие прошивки и ПО компания настоятельно рекомендует скачивать только с её официального сайта.

Хотя в MSI не уточнили, мог ли тот, кто совершил кибератаку на серверы компании, завладеть каким-либо её программным обеспечением, рекомендации производителя намекают на такую возможность.

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Рубрики: Новости Software, вирусы, трояны, уязвимости в ПО, вопросы безопасности,
Теги: взлом, безопасность, кибератака, хакеры
взлом, безопасность, кибератака, хакеры
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