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Европейский «Закон о чипах» должны принять 18 апреля — производители полупроводников получат €43 млрд

Страны Евросоюза и парламент региона собираются утвердить план, который поможет европейской полупроводниковой промышленности догнать Азию и США, сообщило агентство Reuters. Реализация плана, известного как «Закон о чипах» по аналогии с таким же американским законом, обойдётся ЕС в €43 млрд.

Источник изображения: Christian Lue / unsplash.com

Источник изображения: Christian Lue / unsplash.com

Европейский «Закон о чипах» был анонсирован в прошлом году, когда страны ЕС решили снизить свою зависимость от американских и азиатских производителей полупроводниковых компонентов. К этому их побудил вызванный пандемией дефицит чипов, который в 2020–2021 гг. нанёс заметный ущерб ряду европейских предприятий, и в первую очередь автопроизводителям.

Цель нового проекта — увеличить долю ЕС на мировом рынке проводников до 20 % в течение следующего десятилетия. Регион решился на эту меру после того, как в США был принят свой «Закон о чипах», направленный на развитие местного производства микросхем. Обсуждение европейской версии документа продолжается уже несколько месяцев — как ожидается, местные парламентарии всё-таки смогут договориться о схемах финансирования программы в очередную сессию Европарламента, которая откроется во французском Страсбурге 18 апреля.

Источник изображения: Maxence Pira / unsplash.com

Источник изображения: Maxence Pira / unsplash.com

Камнем преткновения оказался дефицит финансирования в размере €400 млн, однако исполнительной власти уже удалось выделить значительную часть этих средств, выяснило Reuters. Первоначально Еврокомиссия намеревалась обеспечить финансирование только самых передовых предприятий, но правительства стран ЕС убедили ведомство, что сферу действия закона следует расширить на всю цепочку производства микросхем и дополнить её исследовательскими и проектными центрами. Основным аргументом «широкой» стратегии стал успех бельгийского Межуниверситетского центра микроэлектроники (IMEC), который превратился в международный центр инноваций в области наноэлектроники и других цифровых технологий и образовал экосистему из более чем 600 предприятий.

Дополнительное финансирование также компенсирует неравномерное распределение ресурсов, возникшее, когда Intel решила строить новый завод по производству чипов в немецком Магдебурге — проект получит финансирование по новому закону. Средства из нового источника получит также предприятие, которое собираются построить во Франции нидерландская STMicroelectronics и американская GlobalFoundries — этот проект оценивается в €6,7 млрд.

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Рубрики: Новости Hardware, финансовые новости и аналитика, разработка и производство электроники,
Теги: европа, законодательство, производство микросхем
европа, законодательство, производство микросхем
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