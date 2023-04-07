Компания Intel в 2022 году сохранила за собой звание самого дорогого бренда в полупроводниковой отрасли. Правда, занявшая второе место в рейтинге TSMC лишь незначительно уступила американскому гиганту. Таковы результаты исследования, проведённого аналитиками Brand Finance.

По итогам 2022 года бренд Intel подешевел на 10 % до отметки в $22,9 млрд, тогда как TSMC прибавила в цене 5 % и достигла $21,6 млрд. Третьей стала NVIDIA, которую оценили в $16,9 млрд. В десятку также вошли SK hynix, Qualcomm, Broadcom, AMD, ASML, Micron и Texas Instruments.

Авторы доклада отмечают, что бренд Intel ориентирован на потребительский рынок — компания поставляет комплектующие для ноутбуков и десктопов, хотя имеет также сильные позиции в серверном и промышленном сегментах. Тем временем TSMC является брендом формата B2B — тайваньский контрактный производитель выпускает продукцию для Apple, AMD, NVIDIA и других компаний.

Самый быстрый рост в полупроводниковой отрасли по итогам 2022 года продемонстрировал бренд американской Broadcom, который подорожал сразу на 29 % до $8,2 млрд. Своим успехом компания, по мнению аналитиков, обязана растущему спросу на сетевое оборудование и компоненты для передачи данных. Второй по темпам роста оказалась американская же Analog Devices — бренд дебютировал в рейтинге, подорожав на 21 % до $1,9 млрд.

Залогом успеха для производителей полупроводников является поддержание технологического превосходства, забота об эффективности производства и, конечно, хорошие отношения с заинтересованными в их продукции правительствами, считает директор по оценке Brand Finance Алекс Хей (Alex Haigh).