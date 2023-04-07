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Похоже, серия сказочных платформеров Trine скоро получит продолжение — первые подробности Trine 5: A Clockwork Conspiracy от надёжного инсайдера

Проверенный инсайдер billbil-kun, раньше времени раскрывающий наполнение раздач Epic Games Store и PS Plus, на этот раз решил приоткрыть завесу тайны над будущим серии сказочных платформеров Trine от финской студии Frozenbyte.

Источник изображения: Frozenbyte

Источник изображения: Frozenbyte

В твите от 20 февраля информатор раскрыл, что следующая Trine получит название Trine 5: A Clockwork Conspiracy. Спустя полтора месяца billbil-kun поделился дополнительными подробностями.

По данным инсайдера, Trine 5: A Clockwork Conspiracy увидит свет на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Вслед за вышедшей в 2019 году Trine 4: The Nightmare Prince стоимость новой игры якобы составит $30.

Источник изображения: Twitter (billbil-kun)

Источник изображения: Twitter (billbil-kun)

К своему сообщению billbil-kun также прикрепил скриншот Trine 5: A Clockwork Conspiracy, во избежание проблем сильно изменённый. Анонс, по словам информатора, стоит ждать в течение недели, а в дебютном трейлере будет геймплей.

За прошедшее с выхода Trine 4 время Frozenbyte успела выпустить ПК-версию командного файтинга Boreal Blade (ноябрь 2020-го) и космический MMO-симулятор Starbase (июль 2021-го). Обе находятся в раннем доступе Steam.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Платформер, Слухи, Xbox, PlayStation,
Теги: trine 5: a clockwork conspiracy, trine, frozenbyte, платформер
trine 5: a clockwork conspiracy, trine, frozenbyte, платформер
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