Похоже, серия сказочных платформеров Trine скоро получит продолжение — первые подробности Trine 5: A Clockwork Conspiracy от надёжного инсайдера

Проверенный инсайдер billbil-kun, раньше времени раскрывающий наполнение раздач Epic Games Store и PS Plus, на этот раз решил приоткрыть завесу тайны над будущим серии сказочных платформеров Trine от финской студии Frozenbyte.

В твите от 20 февраля информатор раскрыл, что следующая Trine получит название Trine 5: A Clockwork Conspiracy. Спустя полтора месяца billbil-kun поделился дополнительными подробностями.

По данным инсайдера, Trine 5: A Clockwork Conspiracy увидит свет на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Вслед за вышедшей в 2019 году Trine 4: The Nightmare Prince стоимость новой игры якобы составит $30.

К своему сообщению billbil-kun также прикрепил скриншот Trine 5: A Clockwork Conspiracy, во избежание проблем сильно изменённый. Анонс, по словам информатора, стоит ждать в течение недели, а в дебютном трейлере будет геймплей.

За прошедшее с выхода Trine 4 время Frozenbyte успела выпустить ПК-версию командного файтинга Boreal Blade (ноябрь 2020-го) и космический MMO-симулятор Starbase (июль 2021-го). Обе находятся в раннем доступе Steam.