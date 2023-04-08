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По просьбе провайдеров ASUS и ASRock повернули Socket AM5 на материнских платах на 90 градусов

ASUS и ASRock начали поставлять некоторым корпоративным клиентам специальные версии материнских плат для рабочих станций, на которых сокет процессора повёрнут на 90° в плоскости платы. Такая конструкция позволяет использовать серверные системы охлаждения и направлять воздушный поток в том числе и на память и модуль регулирования напряжения (VRM). Любопытные платы показал миру немецкий YouTube-блогер и оверклокер de8auer, посетивший дата-центр известного немецкого провайдера Hetzner.

Источник изображений: youtube.com/@der8auer-en

Источник изображений: youtube.com/@der8auer-en

Материнские платы ASUS Pro WS B665-ACE и ASRock Rack B665 D4U1L оборудованы сокетом AM5, развёрнутым вместе с несколькими окружающими его компонентами на 90°. Это позволяет создать воздушный поток, захватывающий слоты памяти и VRM, а также повысить эффективность охлаждения, используя удлиненный радиатор. Комплектация плат минимальна — это стандартный вариант для облачных провайдеров, которые закупают такие решения тысячами.

В отличие от традиционных плат под AM5 эти экземпляры поддерживают только PCIe 4.0 за отсутствием более современных SSD на рынке. Из-за смены позиции VRM также пришлось изменить траекторию линий PCIe к первому слоту. На плате ASUS установлен экономичный процессор AMD Ryzen 7 7700 на 65 Вт и 64 Гбайт памяти DDR5 4800 МГц. Эта версия чипа хорошо подходит для работы на сервере, отметил автор обзора: его производительность всего на 5 % ниже, чем у аналога с 90 Вт, зато потребление энергии уменьшено на 20–30 %.

Плата ASRock укомплектована ещё скромнее, чем модель ASUS — здесь тоже верхняя половина развёрнута, но VRM разместился справа от процессора, а не в L-образной конфигурации вокруг него. В итоге модуль оказывается прямо на пути воздушного потока, который идёт слева направо.

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Рубрики: Новости Hardware, материнские платы, серверы, кластеры, суперкомпьютеры, промышленные и многопроцессорные компьютеры,
Теги: asus, asrock, материнская плата, amd
asus, asrock, материнская плата, amd
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