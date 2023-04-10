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Foxconn вложит $820 млн в производство электромобилей и аккумуляторов к ним на Тайване

После сделки с Lordstown Motors тайваньская компания Foxconn начала последовательно развивать контрактное производство электромобилей в штате Огайо, недавно даже расширив ассортимент продукции за счёт электрических тракторов, но эта деятельность не означает, что компания забывает о родном острове. В профильное производство на юге Тайваня Foxconn в ближайшие три года вложит $820 млн.

Источник изображения: Foxconn

Источник изображения: Foxconn

Об этом стало известно благодаря официальному заявлению представителей Foxconn, на которое ссылается Reuters. За последующие три года тайваньский гигант собирается вложить в расширение производства электромобилей и тяговых аккумуляторов на юге Тайваня в общей сложности $820 млн. По муниципальному заказу властей Гаосюна в одноимённом городе уже выпускаются электробусы, объёмы производства за счёт инвестиций удастся увеличить.

Foxconn также уделяет внимание организации вертикально интегрированного производства тяговых батарей на юге Тайваня, которое включало бы все необходимые для выпуска аккумуляторов операции. Ранее сообщалось, что Foxconn отрабатывает технологию выпуска литиевых аккумуляторов на основе фосфата железа (LFP). Многие китайские конкуренты специализируются на батареях этого типа. Такие аккумуляторы относительно дёшевы в производстве и обладают высоким эксплуатационным ресурсом, но к недостаткам можно отнести низкую плотность хранения электроэнергии в сочетании с чувствительностью к отрицательным температурам.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, блоки питания, адаптеры, источники питания, разработка и производство электроники,
Теги: foxconn, электромобиль, тайвань, производство
foxconn, электромобиль, тайвань, производство
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