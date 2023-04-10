Реестр отечественной электроники сжался почти вдвое после 1 апреля

В апреле реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга сократился почти вдвое, пишет «Коммерсант». В министерстве это объяснили введением с первого апреля балльной системы оценки «отечественности» электроники, в результате чего количество изделий в реестре сократилось с 7,7 тыс. до 4 тыс.

Как полагают в ведомстве, со временем компании «подтянутся» к новым требованиям и реестр не только восстановится, но и даже расширится. Хотя переходный период может растянуться на месяцы, что осложнит компаниям, выпавшим из реестра, участие в госзакупках.

Согласно утверждённому в сентябре 2022 года премьер-министром Михаилом Мишустиным проекту постановления о балльной системе определения уровня «отечественности» радиоэлектроники (регулируется 719-м постановлением правительства), оборудование включается в реестр только при наборе определённого количества баллов, начисляемых за каждую технологическую операцию при производстве в РФ. До этого для зачисления в реестр было достаточно, чтобы стоимость российских компонентов изделия превышала стоимость иностранных.

Из-за исключения продукции из реестра ряд отечественных компаний сейчас не может поставлять оборудование госзаказчикам, сообщил источник «Коммерсанта». «Из-за этого, в том числе, и наша компания не может участвовать в госзакупках в качестве поставщика российского оборудования, для этого нужно, чтобы запись в реестре была актуальной на момент подачи заявки на участие в аукционе», — говорит он.

В Минпромторге сообщили, что на данный момент в ТПП подано более 2,7 тыс. заявок на подтверждение российского происхождения продукции. От производителей поступают жалобы на то, что процесс рассмотрения идёт очень медленно. «Мы заранее подавали заявку в Минпромторг, однако по-прежнему получаем в ответ, что она находится в стадии рассмотрения», — рассказал «Коммерсанту» вице-президент производителя ноутбуков «Рикор Электроникс» Борис Иванов.

Основатель и главный конструктор «Аквариуса» Александр Калинин заявил, что не видит угрозы потери компаниями, которые пока не попали в реестр, крупных госзаказов: «Крупные тендеры на закупку электроники, как показывает практика, формируются во второй половине года, ближе к августу. Компании к этому сроку, я думаю, успеют перевключиться в реестр». Он добавил, что с учётом отсутствия требования наличия в технике российского процессора, реестр должен будет расширяться.

В свою очередь, управляющий партнер ГК «F+ tech» Алексей Мельников полагает, что из-за изменения подхода сокращение реестра продолжится. «Не все к этому оказались готовы, и теперь им придётся заново проходить весь процесс реестризации, который может занять несколько месяцев и быть не таким успешным, так как есть риск недобрать баллы из-за недостаточного уровня локализации и количества операций, выполняемых на территории страны», — заявил он.