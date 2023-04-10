Сегодня 10 апреля 2023
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости российская наука и промышленность Реестр отечественной электроники сжался ...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Реестр отечественной электроники сжался почти вдвое после 1 апреля

В апреле реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга сократился почти вдвое, пишет «Коммерсант». В министерстве это объяснили введением с первого апреля балльной системы оценки «отечественности» электроники, в результате чего количество изделий в реестре сократилось с 7,7 тыс. до 4 тыс.

Источник изображения: «Аквариус»

Источник изображения: «Аквариус»

Как полагают в ведомстве, со временем компании «подтянутся» к новым требованиям и реестр не только восстановится, но и даже расширится. Хотя переходный период может растянуться на месяцы, что осложнит компаниям, выпавшим из реестра, участие в госзакупках.

Согласно утверждённому в сентябре 2022 года премьер-министром Михаилом Мишустиным проекту постановления о балльной системе определения уровня «отечественности» радиоэлектроники (регулируется 719-м постановлением правительства), оборудование включается в реестр только при наборе определённого количества баллов, начисляемых за каждую технологическую операцию при производстве в РФ. До этого для зачисления в реестр было достаточно, чтобы стоимость российских компонентов изделия превышала стоимость иностранных.

Из-за исключения продукции из реестра ряд отечественных компаний сейчас не может поставлять оборудование госзаказчикам, сообщил источник «Коммерсанта». «Из-за этого, в том числе, и наша компания не может участвовать в госзакупках в качестве поставщика российского оборудования, для этого нужно, чтобы запись в реестре была актуальной на момент подачи заявки на участие в аукционе», — говорит он.

В Минпромторге сообщили, что на данный момент в ТПП подано более 2,7 тыс. заявок на подтверждение российского происхождения продукции. От производителей поступают жалобы на то, что процесс рассмотрения идёт очень медленно. «Мы заранее подавали заявку в Минпромторг, однако по-прежнему получаем в ответ, что она находится в стадии рассмотрения», — рассказал «Коммерсанту» вице-президент производителя ноутбуков «Рикор Электроникс» Борис Иванов.

Основатель и главный конструктор «Аквариуса» Александр Калинин заявил, что не видит угрозы потери компаниями, которые пока не попали в реестр, крупных госзаказов: «Крупные тендеры на закупку электроники, как показывает практика, формируются во второй половине года, ближе к августу. Компании к этому сроку, я думаю, успеют перевключиться в реестр». Он добавил, что с учётом отсутствия требования наличия в технике российского процессора, реестр должен будет расширяться.

В свою очередь, управляющий партнер ГК «F+ tech» Алексей Мельников полагает, что из-за изменения подхода сокращение реестра продолжится. «Не все к этому оказались готовы, и теперь им придётся заново проходить весь процесс реестризации, который может занять несколько месяцев и быть не таким успешным, так как есть риск недобрать баллы из-за недостаточного уровня локализации и количества операций, выполняемых на территории страны», — заявил он.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В России начали строить первую ракету «Рокот-М» — с отечественной системой управления вместо украинской
Российские учёные доказали превосходство отечественных многоуровневых кубитов над обычными
Исход иностранных брендов резко поднял выручку отечественных ИБ-компаний
МТС начнёт выпускать в Твери автомобильные мультимедийные системы с навигацией
В России возник дефицит чипов для документов — проблема затронула загранпаспорта нового образца
Япония запретила поставлять в Россию роботов, ядерные установки и полупроводники
Рубрики: Новости Hardware, российская наука и промышленность,
Теги: реестр, отечественный, электроника, минпромторг
реестр, отечественный, электроника, минпромторг
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Игровой ноутбук XPG Xenia 15 KC на Intel Core i7-11800H и NVIDIA GeForce RTX 3070 28
Обзор ИБП Ippon Smart Power Pro II 2200: мощный бесперебойник с AVR 12
Лучшие игры 2022 года по версии читателей и редакции 8
Умные помощники: обзор онлайновых AI-сервисов для обработки изображений 2

© 1997—2023 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Партию мультитулов для хакеров Flipper Zero на $200 тыс. задержала таможня Германии и уничтожит её
Учёные создали транзисторы из воды — они откроют путь к процессорам с частотой больше 1 ТГц
«Выглядит очень впечатляюще»: энтузиасты добавили трассировку лучей в Half-Life 2 и Max Payne с помощью файлов Portal with RTX
Попытка запуска первой в мире метановой орбитальной ракеты «Чжуцюэ-2» Китаем потерпела неудачу, потеряно 14 спутников
Глава Binance заявил, что ситуация с выводом средств стабилизировалась, но предрёк платформе «ухабистое» будущее
Новая статья: Самые ожидаемые игры 2023 года 4 ч.
Скидка 30 % на оплату госпошлин через портал «Госуслуги» отменена с 1 января 13 ч.
«Спортмастер» подтвердил утечку данных клиентов 20 ч.
Новая статья: Лучшие игры 2022 года по версии читателей и редакции 02-01 02:22
Новая статья: Gamesblender № 603: 10 лучших игр 2022 года 02-01 00:22
На Twitter снова подали в суд — теперь за неоплату офиса в Сан-Франциско 01-01 19:30
Власти отказались финансово поддерживать российские заменители TikTok и Instagram 31-12 11:22
Fidelity более чем вдвое снизила оценку своей доли в Twitter 31-12 11:20
Бывший глава криптобиржи FTX не собирается признавать себя виновным в мошенничестве 31-12 11:04
TikTok улучшил механизм обнаружения потенциально вредного контента 31-12 10:26
Zotac выпустит видеокарту GeForce RTX 4070 Ti с частотой до 2,7 ГГц и TDP 366 Вт 10 ч.
Samsung представила защищённый ноутбук Galaxy Book 2 Go на базе процессора Snapdragon 7c+ Gen 3 11 ч.
На сайте ELSA появилась страница, посвящённая GeForce RTX 4070 Ti 12 ч.
Смартфон Realme C55 получит аккумулятор ёмкостью 4880 мА·ч и поддержку быстрой зарядки 33 Вт 15 ч.
Для Denso сотрудничество с TSMC является частью стратегии по снижению зависимости от Китая 20 ч.
Hyundai намеревается наладить в Саудовской Аравии сборку электромобилей 20 ч.
Источником проблем у эталонных Radeon RX 7900 XT и XTX может оказаться испарительная камера 01-01 18:31
Обсуждение условий сделки по выкупу акций Toshiba продолжится в январе 01-01 09:53
Tesla на два последних дня прошлого года распространила скидки на Model S и Model X 01-01 09:00
Новая статья: Главные события 2022 года, которые запомнятся надолго 01-01 00:22