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Убыточность TikTok не помешала ByteDance получить рекордную прибыль в 2022 году

Китайская компания ByteDance получила прибыль в размере $25 млрд по итогам 2022 года. Это на 79 % больше по сравнению с $14 млрд, которые были получены годом ранее. Разработчик TikTok сумел добиться рекордных показателей по прибыли, несмотря на проблемы своего сервиса коротких видео, который уже давно стал причиной обеспокоенности властей разных стран из-за потенциальных проблем с безопасностью.

Источник изображения: Eyestetix Studio / unsplash.com

Источник изображения: Eyestetix Studio / unsplash.com

В сообщении сказано, что в прошлом году объём продаж ByteDance составил $85 млрд, что более чем на 30 % выше уровня предыдущего года. Такой рост обусловлен тем, что рекламодатели увеличили расходы на кампании в TikTok и китайской версии сервиса Douyin. За счёт этого успеха ByteDance обогнала других китайских IT-гигантов Tencent и Alibaba, базовая прибыль которых за отчётный период составила $23,9 млрд и $22,5 млрд соответственно.

Взрывной рост ByteDance происходит на фоне того, что правительства ряда стран рассматривают возможность запрета TikTok, аргументируя это обеспечением национальной безопасности. Хотя в прошлом году около 80 % прибыли компания получила в Китае, а TikTok был убыточным, видеосервис представляет собой один из источников прибыли в долгосрочной перспективе. Один из инвесторов ByteDance в США считает, что запрет TikTok не окажет существенного влияния на финансовые показатели компании.

Источник изображения: Financial Times

Источник изображения: Financial Times

По данным источника, объём продаж международного бизнеса ByteDance, куда входит TikTok, в 2022 году составил около $15 млрд, что примерно вдвое больше в сравнении с аналогичным показателем годом ранее. При этом объём продаж на домашнем рынке вырос до примерно $70 млрд. Сама же ByteDance не раскрывает данные о доходах и рентабельности. Официальные представители компании воздерживаются от комментариев по данному вопросу.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: bytedance, tiktok, финансовые результаты
bytedance, tiktok, финансовые результаты
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