Анонсирован смартфон HTC Wildfire E3 Lite начального уровня

HTC уже давно отказалась от самостоятельного производства смартфонов, но под её брендом на рынке по-прежнему появляются мобильные устройства, выпускаемые другими производителями по лицензии. В результате подобной лицензионной сделки был анонсирован смартфон начального уровня HTC Wildfire E3 Lite, продажи которого вскоре начнутся на африканском континенте.

HTC Wildfire E3 Lite оснащён 6,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ (1600 × 720 точек, плотность пикселей — 264 ppi), частотой обновления 60 Гц и соотношением сторон 19,5:9. В верхней части экрана находится каплевидный вырез для 5-мегапиксельной селфи-камеры. На задней панели размещена основная камера с 13-мегапиксельным сенсором, дополненным 2-Мп датчиком измерения глубины сцены.

Смартфон основан на восьмиядерном процессоре Unisoc SC9863 с тактовой частотой до 1,6 ГГц. Объём оперативной памяти составляет 3 или 4 Гбайт, ёмкость флеш-накопителя — 32/64 Гбайт. Есть также слот для карт памяти microSD.

Для разблокировки устройства используется боковой сканер отпечатков пальцев, а также функция распознавания по лицу AI Face Unlock. Батарея ёмкостью 5000 мА·ч поддерживает зарядку мощностью 10 Вт.

Спецификации устройства также включают адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, ресивер GPS, порт USB-C и 3,5-мм аудиоразъём. Размеры смартфона равны 164,8 × 76,5 x 9,2 мм, вес — 218 г. Цвет корпуса — чёрный или белый.

HTC Wildfire E3 Lite работает под управлением ОС Android 12. Цена устройства будет объявлена немного позже.