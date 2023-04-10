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Издатель «Мира танков» выкупил права на разработку и продвижение ролевой онлайн-игры Royal Quest в РФ

Студия Lesta Games приобрела у структур китайского IT-гиганта Tencent права на издание и разработку в России многопользовательской игры Royal Quest. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на неназванные источники. Журналисты также выяснили, что студия намерена и дальше пополнять портфель активов с целью снижения зависимости от Wargaming.

Обновлено. Lesta Games официально объявила о получении прав на Royal Quest. Процесс перехода прав будет завершен к 14 апреля.

Источник изображения: Fulqrum Publishing

Источник изображения: Fulqrum Publishing

Права на Royal Quest принадлежали чешской Fulqrum Publishing (бывшая 1C Entertainment), которая входит в Fulqrum Games. Собеседник издания «Коммерсант», знакомый с ходом сделки, заявляет, что речь идёт не о полноценной покупке, а о «передаче». По некоторым данным, с учётом выручки игры сумма сделки могла составить $10–12 млн. А основатель rawg.io Гаджи Махтиев, опрошенный журналистами, считает, что «стороны могли договориться о разделении выручки».

В ответе Lesta Games на запрос от «Коммерсанта» говорится следующее: «Для компании это первый опыт получения стороннего проекта. В дальнейшем Lesta Games рассматривает возможность брать в оперирование другие онлайн-игры, требующие комплексного подхода с точки зрения технологий, работы с игровым сообществом и маркетинга».

Собеседник «Коммерсанта», работающий в международной студии, убеждён, что Royal Quest не принесёт «Лесте» крупной выручки в ближайшее время. Проект этот достаточно нишевый, а его перезапуск и обновление потребуют серьёзных вложений.

Royal Quest — это многопользовательская ролевая игра, разработанная Katauri Interactive («Космические Рейнджеры 2: Доминаторы. Перезагрузка», серия King’s Bounty). Официальный релиз состоялся в конце 2015 года, актуальную версию проекта можно скачать с официального сайта.

Напомним, в прошлом году компания Wargaming приняла решение остановить свою деятельность на территории России и Республики Беларусь. С 31 марта 2022-го поддержка всех игр-сервисов (которые стали называться «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz) на территории двух стран была передана Lesta Games.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, игры, ПК, RPG, JRPG,
Теги: lesta games, royal quest, mmorpg, fulqrum publishing
lesta games, royal quest, mmorpg, fulqrum publishing
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