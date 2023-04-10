Китайская компания SenseTime Group представила собственную большую языковую модель SenseNova и созданный на её основе чат-бот SenseChat. Ожидается, что новый ИИ-сервис сможет конкурировать с аналогом ChatGPT от компании Open AI, который вышел на рынок несколько месяцев назад и уже набрал большую популярность по всему миру.

В рамках презентации SenseChat генеральный директор SenseTime Сюй Ли (Xu Li) показал, как чат-бот рассказывает историю о кошке, ловящей рыбу, сгенерированную на основе нескольких текстовых запросов. Он также продемонстрировал возможности нейросети в плане помощи в написании программного кода. При этом сервис обрабатывал запросы на английском и китайском языках. Сюй Ли отметил, что сейчас 80 % работы по созданию ИИ-алгоритмов выполняет человек, но в будущем ситуация изменится, и 80 % работы будут выполнять нейросети.

SenseTime анонсировала запуск своего ИИ-бота ещё в марте, а теперь его представили широкой публике. Согласно имеющимся данным, разработчика поддерживает китайский IT-гигант Alibaba Group Holding, который заинтересован в интеграции функций на основе нейросетей в свои продукты. Однако существуют опасения касательно способности китайских компаний в долгосрочной перспективе обеспечить доступ к производительным вычислительным системам, необходимым для обучения нейросетей. SenseTime находится под санкциями США, к тому же американское правительство планомерно усиливает давление на Поднебесную, ограничивая поставки в страну передовых чипов и технологий.