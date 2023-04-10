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Intel прекратила поддержку встроенной графики процессоров Skylake

Процессоры Intel Core 6-го поколения (Skylake) больше не будут получать обновления драйверов для встроенного графического ядра. Компания отметила, что поддержка указанных чипов прекратилась в декабре прошлого года. Это означает, что для них больше не будут выпускаться обновления ПО.

Процессоры серии Skylake дебютировали на рынке в 2015 году. Таким образом, производитель завершил их программную поддержку спустя почти восемь лет с момента выпуска. Длительность поддержки данной платформы безусловно превзошла все ожидания.

Источник изображения: Intel

Источник изображения: Intel

С одной стороны, встроенная графика процессоров Skylake совершенно не предназначена для запуска современных игр, поэтому наличие или отсутствие свежего драйвера здесь погоды не сделает. Однако частота выпуска обновлений безопасности для процессоров Skylake теперь тоже может снизиться.

Последний пакет драйвера, предназначенный для процессоров Core с 6 по 10-е поколение, теперь содержит файлы обновления только для моделей Core с 7-го по 10-е поколение. Иными словами, компания удалила из него файлы, связанные с графикой процессоров Core 6-го поколения, хотя фактически она ничем не отличается от графики более поздних CPU вплоть до Core 10-го поколения.

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры,
Теги: skylake, процессоры, поддержка, igpu
skylake, процессоры, поддержка, igpu
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