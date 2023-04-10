NVIDIA GeForce RTX 4070 будет на 80 % быстрее предшественника, но есть нюанс

NVIDIA готовится к выпуску видеокарты GeForce RTX 4070 для настольных ПК. Уже известна рекомендованная цена — 599 долларов, а дата выхода назначена на 13 апреля. Как теперь выяснилось, карта будет нацелена на игровой процесс в разрешении 1440p с частотой кадров больше 100 FPS при включённой трассировке лучей и DLSS3.

Согласно утекшим данным NVIDIA, будущая GeForce RTX 4070 с выключенным режимом генерации кадров DLSS3 должна обеспечивать такую же производительность, как и RTX 3080, которая этот режим вообще не поддерживает. При использовании DLSS2, новая GeForce RTX 4070 будет в 1,2 раза быстрее GeForce RTX 3070 Ti, и в 1,3 раза быстрее, чем RTX 3070. NVIDIA утверждает, что с DLSS3 и генерацией кадров, новинка будет в 1,4, 1,7 и 1,8 раза быстрее, чем RTX 3080, RTX 3070 Ti и RTX 3070 соответственно.

В приведённом ниже NVIDIA списке игр, демонстрирующем возможности GeForce RTX 4070 по сравнению с предшественниками, проектов с поддержкой генерации кадров в два раза больше, чем без неё. Игры без поддержки DLSS3, вероятно, послужат инструментом для тестировщиков и обозревателей, чтобы сравнить прирост чистой производительности между поколениями видеокарт.

Эксперты предполагают, что RTX 4070 должна быть в среднем на 15 % медленнее, чем RTX 4070 Ti в играх. В разрешении 4K разрыв ещё сильнее увеличится в пользу RTX 4070 Ti. Конечно, результаты будут различаться в зависимости от разрешения, настроек качества игры и платформ тестирования. Не говоря уже о включении в тестирование режимов DLSS2/DLSS3.