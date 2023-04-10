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Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070 поступит в продажу в России 13 апреля — одновременно со всем миром

Сеть магазинов DNS анонсировала начало продаж графических ускорителей NVIDIA GeForce RTX 4070. Приобрести новые видеокарты можно будет уже 13 апреля — одновременно со всем остальным миром.

Источник изображения: NVIDIA

Источник изображения: NVIDIA

Речь идёт о видеокарте, которая, если верить слухам и утечкам, характеризуется следующими параметрами: графический процессор AD104-250 / AD104-251, 5888 ядер CUDA, 12 Гбайт видеопамяти GDDR6X с шиной шириной 192 бита, пропускной скоростью 21 Гбит/с и пропускной способностью 504 Гбайт/с. Отдельно упоминается, что видеокарта будет доступна в версия как с разъёмами питания старого образца (8-контактными), так и с новыми 12+4-контактными 12VHPWR.

Сегодня из утечки слайдов NVIDIA стало известно, что GeForce RTX 4070 будет до 1,8 раза быстрее своего предшественника в лице GeForce RTX 3070. Однако речь в данном случае идёт о работу новинки с технологией DLSS 3, которая обеспечивает генерацию дополнительных кадров для повышения FPS.

Объявление DNS говорит о том, что GeForce RTX 4070 станет доступна в России одновременно с началом продаж ускорителя по всему миру. Отметим, что российская розничная цена видеокарты ещё не была озвучена. Рекомендованная стоимость новинки составляет $600.

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Рубрики: Новости Hardware, видеокарты,
Теги: geforce rtx 4070, nvidia, видеокарта
geforce rtx 4070, nvidia, видеокарта
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