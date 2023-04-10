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«Выглядит повеселее, чем Dying Light 2»: первые 11 минут геймплея Dead Island 2 порадовали игроков перед скорым релизом

Портал IGN в рамках своей рубрики IGN First представил эксклюзивный геймплейный ролик с началом прохождения зомби-боевика Dead Island 2 от издательства Deep Silver и разработчиков из британской Dambuster Studios.

Источник изображения: Deep Silver

Источник изображения: Deep Silver

В 11-минутном ролике IGN протагонист просыпается в вестибюле потерпевшего крушение на окраине Лос-Анджелеса самолёта, обучается базовым игровым механикам и встречается с несколькими другими выжившими.

Среди обломков летательного аппарата герой также постигает основы боевой системы: кувалдой и другими подручными предметами игрок расшвыривает и кромсает зомби, но в итоге становится жертвой одного из них.

Как мы знаем по завязке, шестеро главных героев Dead Island 2 невосприимчивы к патогену, поэтому в ходе игры им предстоит не только «обуздать зомби внутри», но и докопаться до правды об эпидемии.

Зрители встретили эксклюзивный ролик IGN положительно, отметив высокий уровень графики и выразив надежду, что Dead Island 2 оправдает ожидания спустя девять лет после первоначального анонса.

Досталось в комментариях Dying Light 2 Stay Human, разработчики которой — студия Techland — отвечали за первую Dead Island. «Выглядит повеселее, чем Dying Light 2», — считает CryingStars.

Релиз Dead Island 2 ожидается 21 апреля на PC (EGS), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Обещают детальную систему расчленения, кооператив на троих, полностью настраиваемых героев и текстовый перевод на русский.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Xbox, PlayStation,
Теги: dead island 2, dambuster studios, deep silver, экшен
dead island 2, dambuster studios, deep silver, экшен
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