Курс биткоина поднялся выше $30 тыс. впервые за 10 месяцев

Одна из ключевых криптовалют мира — биткоин, во вторник поднялась в цене выше $30 тыс. впервые за 10 месяцев, продолжив устойчивый рост. По мнению экспертов, инвесторы повышают ставки, рассчитывая на то, что Федеральная резервная система США скоро прекратит агрессивную кампанию, предполагающую ужесточение денежно-кредитной политики.

На торгах в Азии цена биткоина достигла $30 438, поднявшись на 2 % с $30 262. С начала месяца криптовалюта подорожала приблизительно на 6 % после того, как поднялась в цене на 23 % в марте.

Вторая крупнейшая криптовалюта — Ether, подорожала на 0,75 % с $1925,80 до $1942,50. Криптоинвесторы с нетерпением ожидают обновления блокчейна Ethereum, поскольку средства в объёме $33 млрд, находящиеся на данный момент в стейкинге, можно будет выводить из протокола в кошельки или на биржи и реализовать их на своё усмотрение.

Некоторые даже опасаются, что это может обвалить курс валюты. Обновление программного обеспечения позволит выкупить монеты, которые были заблокированы в сети за последние три года — в обмен на проценты.

Рост курса криптовалют последовал за пятничным отчётом о состоянии дел в «несельскохозяйственном» секторе экономики, согласно которому работодатели поддерживали высокие темпы найма в марте, что свидетельствуют о том, что экономика США всё ещё сохраняет устойчивость.

Кроме того, потрясения в банковском секторе, вызванные коллапсом Silicon Valley Bank, укрепили ожидания участников рынка, рассчитывающих, что ФРС вряд ли значительно повысит процентные ставки на длительный срок, поскольку рассчитывает ослабить нагрузку на сектор. По мнению экспертов CMC Markets, причиной роста криптовалют стал оптимизм трейдеров относительно денежно-кредитной политики центробанков.