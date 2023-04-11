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Alibaba представила аналог ChatGPT, который встроят во все приложения компании

Alibaba Group продемонстрировала собственную генеративную модель искусственного интеллекта, аналогичную той, что лежит в основе ChatGPT, и заявила, что в ближайшем будущем она будет интегрирована во все приложения компании.

Источник изображения: alibabagroup.com

Источник изображения: alibabagroup.com

Платформа получила название Tongyi Qianwen: разработчик продемонстрировал, как она составляет пригласительные письма, планирует маршруты для поездок и консультирует покупательниц в выборе косметики. Первым делом Alibaba планирует интегрировать ИИ-модель в корпоративный мессенджер DingTalk — она будет подводить итоги рабочих совещаний, писать электронные письма и составлять коммерческие предложения. В перспективе компания добавит её в свой голосовой помощник Tmall Genie.

Гендиректор Alibaba Даниэль Чжан (Daniel Zhang) на презентации заявил, что технология «значительно изменит то, как мы производим, работаем и живём». Облачное подразделение откроет клиентам доступ к платформе Tongyi Qianwen и позволит им создавать собственные большие языковые модели — регистрация желающих открылась в пятницу. Alibaba и другие разрабатывающие ИИ-модели компании оказались в «отправной точке» нового явления, заявил господин Чжан. «Ухватиться за эту возможность — общее желание для всех нас», — добавил глава компании.

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Рубрики: Новости Software, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: alibaba, ии, модель
alibaba, ии, модель
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