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Alibaba предложила стартапам протестировать её ИИ-чат-бот Tongyi Qianwen — ещё один аналог ChatGPT представят 11 апреля

Китайский техногигант Alibaba ищет стартапы, готовые заняться тестированием разработанного компанией чат-бота Tongyi Qianwen. Как сообщает Reuters, Alibaba стремится воспользоваться интересом, который вызвало появление ИИ-бота ChatGPT американской OpenAI.

Источник изображения: Alibaba Cloud

Источник изображения: Alibaba Cloud

Бесплатный вариант ChatGPT на основе большой языковой модели (LLM) компания OpenAI представила в ноябре прошлого года. Инструмент, способный по запросу и заданным параметрам сочинять связные тексты, вскоре завоевал признание миллионов пользователей.

В свою очередь, Alibaba не стала предоставлять доступ к боту всем желающим, а открыла регистрацию для корпоративных пользователей, желающих ознакомиться с технологией. По данным одного из источников Reuters, новый сервис действительно представляет собой LLM, ориентированную на бизнес-пользователей.

В пятницу облачное подразделение Alibaba без лишних маркетинговых уловок опубликовало в социальных сетях сообщение: «Привет, меня зовут Tongyi Qianwen, это наша первая встреча, я приветствую ваши отзывы». Сообщается, что на сайте бота пока есть только формы для ввода номера телефона и адреса электронной почты для того, чтобы оставить запрос на регистрацию аккаунта. Никаких подробностей не сообщается, в самой Alibaba Cloud на запросы журналистов тоже не отвечают. Официальная премьера продукта ожидается 11 апреля.

Премьеры китайских чат-ботов приобретают лавинообразный характер. Baidu и её партнёры уже проводят испытание Ernie Bot. 8 апреля мероприятие, посвящённое ИИ-модели Pangu, намерена провести Huawei, на следующей неделе должно пройти аналогичное мероприятие компании SenseTime, готовой показать «передовые достижения в программном обеспечении, связанном с искусственным интеллектом». Вероятно, речь тоже будет идти о новом боте.

На прошлой неделе Alibaba сообщила о реструктуризации компании с её разделением на шесть отдельных подразделений, каждое из которых будет иметь собственный совет директоров и генерального директора.

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Рубрики: Новости Software, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: программное обеспечение, ии, нейросеть, alibaba cloud, китай
программное обеспечение, ии, нейросеть, alibaba cloud, китай
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