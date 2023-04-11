В российский аналог Instagram* инвестировали 300 миллионов рублей

Частные инвесторы вложили 300 млн рублей в соцсеть Looky, которая позиционируется как российский аналог Instagram * . Деньги будут потрачены на доработку функциональности, привлечение новых пользователей и сотрудничество с блогерами. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на пресс-релиз компании.

О запуске платформы Looky стало известно в декабре 2022 года — она позиционируется как отечественный аналог Instagram * : поддерживается перенос профилей с постами и подписками американского сервиса. К 2024 году соцсеть планирует привлечь как минимум 10 % российских пользователей Instagram * .

Содействие в привлечении инвестиций администрации Looky оказала компания «Восход Капитал», которая помогла «достичь договорённостей о дополнительном финансировании российскими частными инвесторами», говорится в пресс-релизе. Сами инвесторы в проект не раскрываются. Помимо развития основных возможностей соцсети, администрация Looky планирует интегрировать в платформу крупнейшие российские маркетплейсы, а также добавить инструменты «для продвижения и продажи товаров и услуг».

Клиенты Looky размещены в крупнейших магазинах приложений. Кроме базовых функций, платформа предлагает донаты, а также поддержку блокчейна и NFT.