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В российский аналог Instagram* инвестировали 300 миллионов рублей

Частные инвесторы вложили 300 млн рублей в соцсеть Looky, которая позиционируется как российский аналог Instagram*. Деньги будут потрачены на доработку функциональности, привлечение новых пользователей и сотрудничество с блогерами. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на пресс-релиз компании.

Источник изображения: looky.com

Источник изображения: looky.com

О запуске платформы Looky стало известно в декабре 2022 года — она позиционируется как отечественный аналог Instagram*: поддерживается перенос профилей с постами и подписками американского сервиса. К 2024 году соцсеть планирует привлечь как минимум 10 % российских пользователей Instagram*.

Содействие в привлечении инвестиций администрации Looky оказала компания «Восход Капитал», которая помогла «достичь договорённостей о дополнительном финансировании российскими частными инвесторами», говорится в пресс-релизе. Сами инвесторы в проект не раскрываются. Помимо развития основных возможностей соцсети, администрация Looky планирует интегрировать в платформу крупнейшие российские маркетплейсы, а также добавить инструменты «для продвижения и продажи товаров и услуг».

Клиенты Looky размещены в крупнейших магазинах приложений. Кроме базовых функций, платформа предлагает донаты, а также поддержку блокчейна и NFT.


* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

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Рубрики: Новости Software, Социальные сети,
Теги: looky, ii, социальные сети, инвестиции, импортозамещение
looky, ii, социальные сети, инвестиции, импортозамещение
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